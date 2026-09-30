Ya están en Ecuador la esposa e hija de ‘Fito’, expulsadas de Colombia por orden de De la Espriella

La salida de Colombia de dos mujeres vinculadas al entorno de uno de los hombres más buscados de Ecuador se concretó en la noche de este martes. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, esposa e hija de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fueron expulsadas del país y entregadas a las autoridades ecuatorianas.
El procedimiento fue coordinado entre Migración Colombia, la Policía Nacional y las autoridades de Ecuador y se realizó en la base aérea militar de Catam, en Bogotá. Desde allí, las dos mujeres fueron trasladadas hacia Guayaquil, donde quedaron a disposición de las autoridades que adelantan el proceso judicial en su contra.
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