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Capo ecuatoriano llevaba un mes pagando Airbnb en Bogotá con documentos falsos; ya está en cárcel de su país

Alias Javi, cabecilla de la banda “los Choneros”, fue expulsado por Migración Colombia.

  • Ronaldo Javier Macías Villamar (“Javi”) durante el procedimiento de expulsión de Colombia. FOTO: CORTESÍA DE MIGRACIÓN COLOMBIA.
    Ronaldo Javier Macías Villamar (“Javi”) durante el procedimiento de expulsión de Colombia. FOTO: CORTESÍA DE MIGRACIÓN COLOMBIA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
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En el aeropuerto El Dorado de Bogotá se completó el procedimiento de expulsión del país del presunto jefe del crimen organizado ecuatoriano, Ronaldo Javier Macías Villamar (“Javi”), cuya captura se produjo esta semana en la capital colombiana.

Migración Colombia reportó que el sospechoso, cabecilla de la banda “los Choneros”, es “uno de los más buscados de Ecuador” y que está “requerido por Interpol por homicidio, lavado de activos y otros delitos, fue capturado en Bogotá y entregado a la justicia ecuatoriana”.

Al terminal aéreo llegaron delegados de la Policía Nacional de Ecuador, quienes recibieron a “Javi” para conducirlo a Quito. Luego lo recluyeron en una cárcel de máxima seguridad llamada El Encuentro, en la provincia de Santa Elena.

Con una medida similar ya habían sido afectados recientemente otros dos cabecillas ecuatorianos detenidos en Colombia y México en el último año: Rolando Federico Gómez Quinde (“Fede”), de la banda “los Águilas”; y Ángel Esteban Aguilar Morales (“Lobo Menor”), de “los Lobos”.

En medio del procedimiento de expulsión de “Javi”, se conocieron algunos detalles de la manera en que vivía en la capital.

Macías Villamar llevaba tres semanas hospedado en un apartamento del piso 23 de una torre residencial ubicada en el barrio Las Américas. Por medio de una agencia de turismo, lo había rentado bajo la plataforma de alojamiento Airbnb.

La Inteligencia ecuatoriana le seguía la pista desde 2025, cuando salió desde la ciudad de Manta hacia Colombia, con documentos de identidad falsos.

Su captura se produjo el pasado 16 de junio, en un operativo de la Policía colombiana e Interpol, que allanaron el citado apartamento.

“Javi” es hermano de José Adolfo Macías Villamar (“Fito”), el máximo líder de “los Choneros”, quien fue extraditado a Estados Unidos en julio del año pasado.

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Su mención es particularmente espinosa en Colombia, pues en Ecuador se investiga si el presidente Gustavo Petro se reunió de forma clandestina con delegados suyos en Manta, en mayo de 2025, durante una visita oficial a ese país.

Esa situación ha sido negada en varios escenarios por la Cancillería de Colombia y el propio Petro.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Tras captura de cabecilla en Colombia, Ecuador sugiere que gobierno de Petro es cómplice del crimen.

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