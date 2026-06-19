Capo ecuatoriano llevaba un mes pagando Airbnb en Bogotá con documentos falsos; ya está en cárcel de su país

En el aeropuerto El Dorado de Bogotá se completó el procedimiento de expulsión del país del presunto jefe del crimen organizado ecuatoriano, Ronaldo Javier Macías Villamar (“Javi”), cuya captura se produjo esta semana en la capital colombiana.

Migración Colombia reportó que el sospechoso, cabecilla de la banda “los Choneros”, es “uno de los más buscados de Ecuador” y que está “requerido por Interpol por homicidio, lavado de activos y otros delitos, fue capturado en Bogotá y entregado a la justicia ecuatoriana”.

Al terminal aéreo llegaron delegados de la Policía Nacional de Ecuador, quienes recibieron a “Javi” para conducirlo a Quito. Luego lo recluyeron en una cárcel de máxima seguridad llamada El Encuentro, en la provincia de Santa Elena.

Con una medida similar ya habían sido afectados recientemente otros dos cabecillas ecuatorianos detenidos en Colombia y México en el último año: Rolando Federico Gómez Quinde (“Fede”), de la banda “los Águilas”; y Ángel Esteban Aguilar Morales (“Lobo Menor”), de “los Lobos”.