Estos son 10 escándalos que dejó Verónica Alcocer durante el gobierno Petro

“Yo a Vero la quiero, pero ya no me gusta. Se ha vuelto una tirana; nadie puede hablar con ella, solo grita y nadie la contradice. La he estado protegiendo todo lo que he podido, a ella y a mí, y al gobierno. Pero esta vez se ha pasado mucho”. Así se leen unos chats revelados esta semana entre el expresidente Gustavo Petro y Eva Ferrer, la española que fue amiga de la exprimera dama Verónica Alcocer. “Ajá. El poder envenena”, respondió el entonces mandatario.
Gracias a la cercanía que alguna vez tuvo con Verónica, Ferrer terminó vinculada con contratos en el Estado. Pero la cosa no quedó ahí.
Un desacuerdo con Alcocer rompió la relación y la llevó a alejarse del círculo de poder en el que alcanzó a ser una de las personas de mayor confianza de Petro.
Hoy, la extranjera reclama más de $640 millones que, según su defensa, corresponden a servicios que quedaron pendientes de pago por asesorías en campaña y en los primeros meses del gobierno Petro.
Las revelaciones de estos chats se suman a varios escándalos que tuvo Alcocer mientras fue primera dama, que incluyen bacanales en Estocolmo (Suecia), viajes a funerales de líderes internacionales con gastos millonarios, la contratación de exóticas comitivas de maquilladores y fotógrafos y las amistades con extranjeros que acumularon poder en las altas esferas.