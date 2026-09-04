Su esposo la protegió durante 30 minutos bajo los escombros de Cali y luego murió

El terremoto que golpeó Colombia el pasado 10 de agosto, cambió por completo la vida de María Camila Ospina. La mujer residente de Cali logró ser rescatada después de permanecer más de 30 minutos bajo los escombros un edificio en el barrio Alameda, lugar en el que vivía, pero su esposo, John Edwar, no sobrevivió al colapso.

Durante el tiempo que permanecieron atrapados, ambos quedaron tendidos boca abajo. Según María Camila, su esposo se mantuvo pendiente de ella hasta el momento del rescate: “Él quedó al lado mío, caímos bocabajo y las palabras de él eran: ‘Amor, ¿estás bien?’. En todo el momento era: ‘Camila, ¿estás bien?, ¿estás bien?’”, dijo en entrevista con Noticias Caracol.

María Camila sufrió múltiples fracturas como consecuencia del colapso. John Edwar, con quien llevaba más de 11 años de relación y tenía dos hijos, murió bajo la estructura del edificio. La pareja se conocía desde el colegio. Días antes de la tragedia, John Edwar había cumplido 29 años.

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A 24 días del terremoto, María Camila continúa su recuperación mientras enfrenta la pérdida de su esposo. Ella y sus dos hijos fueron recibidos por sus suegros, donde permanecen actualmente.

La mujer contó que uno de los proyectos que tenía con John Edwar era conseguir una vivienda propia para la familia. Ambos hablaban de ahorrar y organizarse para comprar una casa o un apartamento.

“Él me decía: ‘amor, tenemos que trabajar en esto, tenemos que ahorrar en esto. Tenemos que organizarnos en esto para la casita, para el apartamento’. Él siempre me decía lo mismo y ese era el sueño de nosotros, tener la casita”, recordó.