Apartan del esquema de seguridad de De la Espriella al coronel Jorge Delgado, ¿quién es?

El Gobierno de Abelardo De la Espriella decidió retirar del esquema de seguridad que acompaña al presidente al coronel Jorge Delgado, un oficial que durante los últimos días había tenido un papel cercano al mandatario y funcionaba como enlace entre la nueva administración y la Policía.
La decisión se produjo el lunes 24 de agosto, cuando, según información conocida por la Unidad Investigativa de El Tiempo (que también reveló su retiro del cargo) Delgado dejó de hacer parte del dispositivo policial que acompañaba al jefe de Estado en la Casa Presidencial.
El oficial, perteneciente al curso 75, venía desempeñándose como secretario privado del entonces director de la Policía, William Rincón, y había participado en actividades relacionadas con la transición hacia el nuevo Gobierno. De hecho, ya había acompañado a De la Espriella durante algunos de sus desplazamientos a las zonas afectadas por el terremoto que afectó al país el 10 de agosto.
La salida del oficial ocurre mientras su nombre aparece relacionado con una investigación por un presunto caso de tráfico de influencias, que estaría conectado con otro proceso en el que se investigan hechos relacionados con tráfico de municiones, armas y explosivos.