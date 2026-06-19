Así se ve la primera estación de TransMilenio articulada con el Metro de Bogotá

Un hito en la movilidad se vivirá en Bogotá con la habilitación de la estación Calle 26 - Atrio, pues esta estructura se convierte en la primera estación nueva completamente operativa en el marco de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, funcionando de manera articulada con Transmilenio.

Su apertura será el sábado, 20 de junio. Con este suceso, a oferta de servicios en este punto neurálgico de la avenida Caracas aumentará de manera significativa, pasando de tres a ocho rutas por sentido. Según ha explicado Transmilenio, la estación ofrecerá 16 servicios que conectarán con todas las troncales del sistema, incluyendo Norte, Suba, Calle 80, Américas, Calle 26, Carrera 10, Caracas Sur y Eje Ambiental.

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En los dos vagones que conforman la estación se atenderán a las rutas 8, B18, B23 y B27 (sentido sur-norte) y y 6, F19, J74 y K23 (sentido norte-sur); esto en el número 1. En el vagón 2 funcionarán los servicios 6, B74, C19 y D20 (sentido sur-norte) y H20, H27, L18 y 8 (sentido norte-sur).