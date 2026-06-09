Metro de Bogotá llega al 78,69 % de avance y entra en una fase clave de construcción, según el alcalde

La construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá continúa avanzando, de acuerdo con el balance presentado por el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, el lunes 8 de junio.
Según el reporte oficial con corte al 31 de mayo, el proyecto alcanzó una ejecución del 78,69 %, mientras que la infraestructura elevada ya supera los 15 kilómetros construidos y acumula 6.700 metros de vías férreas instaladas. La entrega de la obra se mantiene programada para marzo de 2028.
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