Metro de Bogotá llega al 78,69 % de avance y entra en una fase clave de construcción, según el alcalde

La construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá continúa avanzando, de acuerdo con el balance presentado por el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, el lunes 8 de junio. Según el reporte oficial con corte al 31 de mayo, el proyecto alcanzó una ejecución del 78,69 %, mientras que la infraestructura elevada ya supera los 15 kilómetros construidos y acumula 6.700 metros de vías férreas instaladas. La entrega de la obra se mantiene programada para marzo de 2028. Lea también: Metro de Bogotá inicia pruebas con pasajeros por primera vez en la ciudad: así avanzan los recorridos de la Línea 1

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario se refirió al estado del proyecto y destacó el progreso registrado durante la ejecución de las obras. “El Metro avanza. Como lo he dicho siempre: avanza no porque no tenga problemas —un proyecto de esta envergadura siempre los tiene—, sino porque los resolvemos día a día”, afirmó Galán. Posteriormente, agregó: “Después de 84 años de espera, por fin se mueve el Metro de Bogotá”.

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Línea 2 del Metro conectará cuatro localidades de Bogotá

De manera paralela al desarrollo de la Primera Línea, la Empresa Metro de Bogotá y la Alcaldía dieron a conocer detalles de la futura Línea 2, una obra que busca ampliar la red de transporte masivo de la capital mediante un corredor principalmente subterráneo. El proyecto tendrá una longitud aproximada de 15,5 kilómetros y atravesará cuatro localidades de Bogotá: Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba. Las autoridades estiman que cerca de 2,5 millones de personas se beneficiarán de esta nueva infraestructura, debido a la reducción en los tiempos de desplazamiento dentro de la ciudad. Entre las características anunciadas para la Línea 2 se encuentran 11 estaciones, de las cuales 10 serán subterráneas, además de un tiempo estimado de recorrido de 20 minutos entre la estación 1 y la estación 11. El proyecto estará integrado con el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), contará con conexión a cinco troncales de TransMilenio y se articulará con la Primera Línea del Metro mediante el enlace entre la estación 16 de la Línea 1 y la estación 1 de la Línea 2. De acuerdo con las proyecciones oficiales, esta integración permitirá reducir los tiempos de viaje hasta en un 42 % para los usuarios del sistema.

Proyecciones operativas y ambientales