EE. UU. redestina US$52 millones de ayuda militar de Europa a Colombia y otros países; hoy define certificación antidrogas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidirá este martes si recertifica a Colombia en términos de lucha contra las drogas. Esto se presenta el mismo día en que la nueva embajadora de Colombia ante EE. UU., María Consuelo Araújo, se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca para presentar cartas credenciales al líder norteamericano.
Se trata de un documento firmado por el presidente De la Espriella que la certifica como su representante ante Estados Unidos. La diplomática fue recibida por la jefa de protocolo Monica Crowley.
Los hechos también llegan un día después de que Araújo se reuniera con Kristi Noem, enviada especial de Trump para el Escudo de las Américas, la alianza de seguridad que la administración Trump ha propiciado entre mandatarios aliados a EE. UU. en América Latina, y a la que ya se metió el gobierno De la Espriella.