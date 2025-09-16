Descertificación: qué es, por qué ocurrió y qué viene para Colombia tras el ‘waiver’

Colombia amaneció este martes bajo el impacto de la descertificación en la lucha antidrogas. Pocas horas después del anuncio de la Casa Blanca, aún no está claro cómo se traducirá esta medida en la práctica ni qué implicaciones tendrá sobre la cooperación bilateral en seguridad, justicia y desarrollo. Lo único cierto por ahora es que la etiqueta de “incumplimiento demostrable” deja al país en un escenario de mayor escrutinio internacional y abre un episodio de espera condicionado a mostrar resultados verificables en los próximos meses.
La decisión hace parte de la Determinación Presidencial anual sobre los países considerados mayores productores o de tránsito de drogas, establecida en la sección 706 de la Foreign Relations Authorization Act. En ella, Colombia aparece en la lista de naciones que “failed demonstrably”, junto con Afganistán, Birmania, Venezuela y Bolivia.