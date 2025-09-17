No caiga en estafas: Registraduría alertó sobre llamadas y mensajes falsos de WhatsApp relacionados con la cédula digital

La entidad advirtió que nunca contacta a los ciudadanos a través de llamadas, WhatsApp o correos electrónicos para ofrecer documentos de identidad ni para realizar la activación de la cédula digital en dispositivos móviles.

Según la institución , estas comunicaciones son falsas , tienen un propósito malicioso y buscan poner en riesgo la información personal de los usuarios.

La Registraduría Nacional del Estado Civil lanzó una alerta a los ciudadanos por el aumento de llamadas y mensajes de WhatsApp fraudulentos en los que personas se hacen pasar por funcionarios de la entidad para ofrecer, de manera gratuita, el trámite de la cédula digital y su activación en los teléfonos celulares.

El procedimiento oficial se realiza únicamente en las sedes de la Registraduría a nivel nacional y en los consulados en el exterior. En ningún caso se requieren intermediarios ni gestores, y el costo debe pagarse directamente en la página web oficial mediante la plataforma PSE o en los puntos de recaudo autorizados.

En cuanto a la activación de la cédula digital en celulares, la Registraduría recordó que este proceso es personal y se realiza directamente a través de la aplicación oficial Cédula Digital Colombia, sin necesidad de intervención de terceros ni funcionarios.

Cualquier enlace compartido en mensajes sospechosos podría exponer a los usuarios a fraudes electrónicos o robo de datos sensibles.

El llamado de la entidad a la ciudadanía es no suministrar datos personales ni financieros a desconocidos, no abrir enlaces recibidos en comunicaciones fraudulentas y acudir siempre a los canales oficiales. “Hagan caso omiso a dichas comunicaciones, no suministren datos personales o cualquier otra información y se abstengan de abrir enlaces porque puede estar en riesgo su información personal y llegar a ser víctimas de estafa”, señaló la Registraduría en un comunicado.

La institución reiteró a los ciudadanos acudir únicamente a canales oficiales de comunicación como su página web y sus cuentas verificadas en redes sociales como X, Facebook, Instagram o TikTok, y su canal de WhatsApp.

