No caiga en estafas: Registraduría alertó sobre llamadas y mensajes falsos de WhatsApp relacionados con la cédula digital

La Registraduría Nacional del Estado Civil lanzó una alerta a los ciudadanos por el aumento de llamadas y mensajes de WhatsApp fraudulentos en los que personas se hacen pasar por funcionarios de la entidad para ofrecer, de manera gratuita, el trámite de la cédula digital y su activación en los teléfonos celulares.
Según la institución, estas comunicaciones son falsas, tienen un propósito malicioso y buscan poner en riesgo la información personal de los usuarios.
La entidad advirtió que nunca contacta a los ciudadanos a través de llamadas, WhatsApp o correos electrónicos para ofrecer documentos de identidad ni para realizar la activación de la cédula digital en dispositivos móviles.