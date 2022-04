El primer tratamiento oral que se está aplicando en Colombia para contrarrestar el covid-19, la cápsula de la farmacéutica Merck (MSD), ya está disponible en algunas farmacias del país. No obstante, sus precios han provocado debate entre los ciudadanos.

Este diario verificó cuál era el precio del medicamento y se encontró con que un frasco de 40 dosis de 200 miligramos cuesta entre $1.200.000 y $1.235.000, es decir más de un salario mínimo, que está en $1.000.000.

El medicamento por lo pronto solo se vende con fórmula médica. Y aunque los estudios clínicos de Merck arrojaron que la cápsula cuenta con hasta un 30 % de efectividad para contrarrestar el covid-19, el Gobierno Nacional aún no se decide a comprarla masivamente, pues sigue evaluando cuál podría ser su impacto real en la población.

Esto se debe a que la autorización que dio el Invima para suministrar el molnupiravir –como se le denomina a la cápsula– incluye condiciones muy específicas.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, solo se les puede recetar a personas que no están vacunadas y que tienen alguna enfermedad de base o que son mayores de 60 años que no se hayan contagiado anteriormente de coronavirus. Además, solo puede aplicarse en los primeros cinco días de síntomas, porque los estudios clínicos se realizaron en esas condiciones y no hay evidencia de qué podría pasar si se cambian.

Por todo esto, la posibilidad de que el molnupiravir sea cubierto por el sistema de salud colombiano aún es lejana. De hecho, el Ministerio de Salud en varias ocasiones. “La disponibilidad de estos medicamentos no remplaza la vacunación”, dijo en su momento Leonardo Arregocés, director de Medicamentos y Tecnologías del Ministerio de Salud.

En MSD, mientras tanto, le confirmaron a este diario que por lo pronto no han enviado más dosis además de los lotes que ya habían mandado a comienzos de marzo pasado