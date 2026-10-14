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Vico C está hospitalizado en Rionegro: esto se sabe del cantante de Tony Presidio

El cantante nacido en Nueva York, de origen boricua, se sometió a una delicada cirugía con especialistas del país. Les contamos los detalles.

  • Vico C compartió esta imagen desde el hospital para tranquilidad de sus seguidores. FOTO @soyvicoc
    Vico C compartió esta imagen desde el hospital para tranquilidad de sus seguidores. FOTO @soyvicoc
El Colombiano
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hace 8 horas
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Vico C, de 55 años, está hospitalizado en el Hospital San Vicente Fundación de Rionegro, donde fue sometido a una cirugía de columna cervical que se realizó sin complicaciones, según informó el equipo del artista.

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“La operación fue necesaria tras el diagnóstico de una compresión de la médula espinal a nivel cervial, una condición que comprometía varios segmentos de su columna vertebral y que requería atención médica especializada”, escribió su equipo de trabajo.

El procedimiento estuvo a cargo del equipo de neurocirugía, dirigido por el especialista Rubén de Jesús Ramírez Ríos. La intervención consistió en una descompresión del canal cervical y una artrodesis de las vértebras C2 a C7, con el objetivo de liberar las estructuras nerviosas y estabilizar la columna.

“La intervención quirúrgica se desarrolló exitosamente y logramos nuestro objetivo de liberar la médula espinal de la compresión que presentaba, preservando intactas sus funciones motoras y sensitivas. Vico se encuentra en excelentes condiciones clínicas, con un estado neurológico favorable y un pronóstico muy positivo. Ahora comienza una etapa fundamental de rehabilitación y seguimiento médico, en la que esperamos una recuperación satisfactoria”, dijo el doctor Ramírez.

Tras la operación, el artista agradeció a Dios por su recuperación y al equipo médico por la atención recibida. También expresó su gratitud a sus seguidores, amigos y familiares por los mensajes y buenos deseos que le enviaron.

El artista ha estado acompañado de su esposa Sonia Torres, quien viene compartiendo imágenes de su recuperación: “La noche de anoche (12 de octubre) fue una de mucha Oración. Fue una noche fuerte y dura de sobrellevar. Hoy amaneció más tranquilo. Agradezco mucho sus oraciones , porque yo sí sé que hay poder en la oración”, escribió.

Mensaje que varios artistas respondieron con palabras de aliento como Donkirrap: “Muchas bendiciones maestro. Dios contigo te tendré en mis oraciones” o también un corazón blanco que le envió Tito el Bambino.

También recibió mensajes de aliento y apoyo de Nicky Jam, Goyo, Yandel y Alex Sensation.

¿Quién es Vico C? ¿Cuál es su importancia en la escena musical?

En el circuito de la música urbana latina, Vico C es un nombre de peso.

De nombre civil Luis Armando Lozada Cruz, se trata de un rapero nacido en los Estados Unidos, pero con raíces latinas, que ha hecho las veces de compositor y productor musical. Para muchos expertos, es uno de los pioneros del rap en español (de hecho, ocupa el cuarto lugar en un ranking hecho por la revista Rolling Stone).

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Su música tiene un fuerte componente de crítica social. A lo largo de su carrera ha publicado nueve álbumes de estudio, entre ellos Hispanic Soul (1991), Xplosion (1993), Aquel que había muerto (1998), Desahogo (2005), Babilla (2009) y Pánico (2023). En los últimos años se ha dedicado al cristianismo.

De igual manera Vico C es considerado como uno de los primeros precursores del reguetón.

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