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Más de dos décadas después, exmilitares reconocieron 209 falsos positivos en el Meta

27 exfuncionarios de la Séptima Brigada del Ejército, el Batallón de Infantería Batalla Pantano de Vargas y el Gaula Militar Meta le pidieron perdón a las familias de las personas que asesinaron: personas que no hacían parte del conflicto, pero fueron tomadas a la fuerza para mostrar metas cumplidas.

  • Los exmilitares también reconocieron su responsabilidad en 65 desapariciones. FOTO: COLPRENSA
    Los exmilitares también reconocieron su responsabilidad en 65 desapariciones. FOTO: COLPRENSA
Loren Sofía Buitrago Bautista
Loren Sofía Buitrago Bautista
hace 1 hora
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“Se asesinaron civiles y campesinos que fueron presentados ilegítimamente como muertos en combate. Hoy me avergüenzo y me arrepiento ante ustedes, ante el pueblo colombiano y ante mi familia”, dijo el mayor (r) Alejandro Espitia, quien también afirmó, en medio de una audiencia de la jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que aquellos asesinatos extrajudiciales tenían como fin mostrar “resultados operacionales”.

En total, reconocieron su responsabilidad en 209 casos, además de otros 65 de desaparición forzada. Según sus testimonios, los militares se habrían aliado con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Es decir, reconocieron que desde organizaciones estatales trabajaron con paramilitares.

En desarrollo...

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