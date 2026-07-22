¿Quiénes son los paisas que ya figuran en la “Patria Milagro” de Abelardo de la Espriella?

En medio de una de las obras de infraestructura más importantes para Colombia y Antioquia, el Túnel del Toyo —que será el más largo de Suramérica—, escenario elegido para la conmemoración de los 216 años de la Independencia por el simbolismo del proyecto, el presidente electo, Abelardo De la Espriella, confirmó una serie de nombramientos y decisiones que consolidan a Antioquia como uno de los principales epicentros de su próximo gobierno. Los anuncios se conocieron al finalizar una reunión de más de cuatro horas entre el presidente electo, los 125 alcaldes de Antioquia y el gobernador Andrés Julián Rendón, como parte del proceso de empalme regional previo a la posesión del nuevo Gobierno. Con estas, ya son varios los paisas que ocupan cargos clave en la administración entrante. Entérese: “Es una orden: se debe hacer todo lo necesario para materializar el Toyo”: De la Espriella

David Santiago Tamayo Roldán, director de la UNGRD

Uno de los nombres confirmados fue el de David Santiago Tamayo Roldán, ingeniero geólogo y magíster en gestión del riesgo de la Universidad de Antioquia, quien asumirá la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que ha estado en el ojo público por los escándalos de corrupción que la rodearon durante el gobierno anterior y que permanecía con una dirección encargada desde la reciente salida de Carlos Carrillo. ”El nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo será el ingeniero geólogo antioqueño David Santiago Tamayo Roldán, un hombre de todas las condiciones, todas las calidades y toda la honradez para llegar a limpiar ese nido de bandidos que se tomó esa institución y para hacer el trabajo misional que corresponde”, afirmó De la Espriella al anunciar su nombramiento. Antes de este cargo, Tamayo trabajó en la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo de Sabaneta, donde estuvo encargado de implementar proyectos de prevención, respuesta y manejo de emergencias.

Mauricio Tobón, embajador de México

El segundo anuncio fue el de Mauricio Tobón Franco, empresario nacido en Medellín y conocido por ser el rostro del movimiento político “El Parche”, quien se convertirá en el nuevo embajador de Colombia en México. "Nuestro próximo embajador en México será un hijo de esta tierra, Mauricio Tobón, empresario y amigo. Bienvenido, embajador Tobón, al Gobierno del Tigre, al Gobierno de la Patria Milagro", dijo De la Espriella. Tobón es economista de la Universidad Eafit, con especialización en Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana y otra en Administración de Negocios del Instituto de Empresa de Madrid. Su carrera profesional arrancó en 1998 como gerente en Homini, y en 2002 asumió la dirección del Fondo Emprender. Es hijo del fallecido empresario Gustavo Tobón. Su historia personal está marcada por un accidente en el que perdió un ojo después de manipular pólvora en las fiestas de fin de año en 2015, mientras era director del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea). Esto lo motivó a unirse a campañas de prevención que buscan prohibir la fabricación, uso y comercialización de la pólvora pirotécnica en el departamento. Ha sido fundador de compañías de tecnología, medios y agricultura, y gerente de Phantom Energy, una empresa de generación de energía eléctrica.

Es más conocido, sin embargo, por ser cofundador y una de las caras visibles de Minuto30, medio que —según el portal El Armadillo— habría recibido cerca de 2.047 millones de pesos en pauta y publicidad durante la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín (2020-2023). Tobón también ha sido parte de las juntas directivas de empresas como Hidroituango, Fiduciaria Central, Teleantioquia, Plaza Mayor, Friogán y Ferrocarril de Antioquia. En el sector público, comenzó como concejal de Medellín en 2004 y llegó a presidir el Concejo en 2007. Su cargo más relevante llegó en 2016, cuando asumió la gerencia del Idea, entidad en la que —según su propio relato— logró recuperar las finanzas y convertirla en una fuente de ingresos importante para la administración departamental, gestión que fue reconocida con el Premio Nacional de Alta Gerencia. Intentó ser gobernador de Antioquia en dos ocasiones, 2019 y 2023, sin éxito en ninguna de las dos.

Carlos Andrés Ríos Puerta, secretario general de la Presidencia

Otro paisa que ya tiene lugar en el gobierno entrante es Carlos Andrés Ríos Puerta, quien fue designado secretario general de la Presidencia. Es abogado de la Universidad EAFIT, con énfasis en Teoría de la Responsabilidad y la Empresa como Unidad Económica Organizacional, y magíster en Estudios Políticos con énfasis en Seguridad y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en Seguridad Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. También es candidato a Doctor en estudios políticos y jurídicos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ríos Puerta ha realizado estudios en derecho internacional, filosofía histórica y psicología con énfasis en psicoanálisis, forma parte del Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL) 049 y es Profesional Oficial de la Reserva de la Policía Nacional. Es fundador de la Fundación Construyamos País. Su trayectoria combina el sector privado —en derecho administrativo y comercial, además de la docencia y su participación en la ANDI del Futuro— con el sector público: fue viceministro de Defensa Nacional, concejal de Medellín, secretario de Participación Ciudadana de la Gobernación de Antioquia y fue director del Dagran desde 2024 hasta su renuncia en octubre de 2025. Lea también: Palacio Rafael Uribe Uribe: la historia de la que será sede de gobierno de De la Espriella en Medellín

Paola Holguín, ministra de Cultura

La designación de Paola Holguín como ministra de Cultura, anunciada el 17 de julio, fue una de las más comentadas del proceso de conformación del gabinete. Nacida en Medellín, de 52 años, Holguín es comunicadora social y periodista egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde también obtuvo su magíster en Estudios Políticos. Ella, así como Ríos, es magíster en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra. También ha cursado estudios de Estrategia y Políticas de Defensa y de Territorio y Contrainsurgencia en el Centro Hemisférico de Estudios de Defensa de la Universidad de Defensa en Washington. Fue senadora de la República por tres períodos consecutivos entre 2014 y 2026, una de las figuras más destacadas del Centro Democrático en el Congreso, y en 2003 se destacó como asesora presidencial de Álvaro Uribe. Compitió junto a Paloma Valencia y María Fernanda Cabal por la candidatura oficial del uribismo a la presidencia, que finalmente recayó en Valencia.

Entre sus gestiones más destacadas en el Congreso están la autoridad de la Ley del Carriel como Patrimonio Cultural de la Nación, el liderazgo del proceso de ampliación del Museo de Antropología de Jericó y la gestión con el gobierno de Taiwán para crear en ese mismo municipio antioqueño un Centro de Artes y Oficios, donde hoy se construyen guitarras. Según el comunicado del gobierno electo, tendrá la misión de convertir la cultura en “un ecosistema de escala global a través de la formación de públicos”, ocupándose también de la protección del patrimonio nacional y la formalización de los creadores culturales del país. Holguín es, además, una figura cercana al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de quien fue socia en una empresa consultora de seguridad. Su nombramiento se dio en medio de tensiones crecientes entre De la Espriella y Álvaro Uribe, mentor político de la nueva ministra, evidenciadas en la disputa por la presidencia del Congreso.

Juliana Gutiérrez, ministra de Deporte

La hermana del alcalde de Medellín, Juliana Gutiérrez Zuluaga, de 45 años, fue nombrada ministra del Deporte, una cartera en la que no tiene experiencia previa. Su perfil está más marcado por el trabajo social. Es administradora de empresas de la Universidad de Medellín y magíster en Administración del Riesgo de la Universidad EAFIT. Su ingreso a la política se dio en 2025, cuando encabezó la lista al Senado por Creemos, el movimiento fundado por su hermano. Aunque el partido no alcanzó el umbral para obtener representación en el Senado, sí logró dos curules en la Cámara de Representantes por Antioquia, con más de 285.000 votos. Desde entonces, cuando Creemos le dio el espaldarazo a la candidatura presidencial de De la Espriella, Gutiérrez se involucró activamente en la campaña. En lograron Antioquia una de sus votaciones más altas. La historia de Gutiérrez está marcada por dos episodios personales profundos: la muerte de su primer hijo, Jerónimo, a causa de un cáncer, con apenas dos años y ocho meses de vida, en 2012, y el diagnóstico posterior de ataxia cerebelosa —una enfermedad huérfana degenerativa— en su segunda hija, Alicia.

Desde la muerte de Jerónimo, ella y su esposo han sostenido una causa social dedicada a acompañar a familias con niños en oncología pediátrica y a canalizar recursos para fundaciones, un trabajo que ella misma describe como el origen de su vocación política. “Creo que en la política necesitamos seres humanos, muy humanos, capaces de conectarse con las realidades de la gente”, dijo en una entrevista con EL COLOMBIANO. Frente a las críticas por su cercanía familiar con el alcalde Gutiérrez, respondió, durante dicha entrevista cuando era candidata al senado: “Esto es elección popular. Nepotismo sería si él me impone en un cargo público, lo cual nunca hará porque tenemos claros los límites. Pero pienso que somos personas que podemos estar al servicio”.

Medellín, sede alterna de la presidencia y epicentro del Escudo de las Américas

Más allá de los nombramientos individuales, De la Espriella confirmó decisiones que refuerzan el peso institucional de Medellín en su gobierno. La sede principal de ProColombia, agencia nacional encargada de promover internacionalmente las exportaciones no minero-energéticas, el turismo extranjero, la inversión extranjera directa y la Marca País, se trasladará a la capital antioqueña, y la Presidencia contará allí con una sede alterna, además de las que tendrá en Barranquilla y Cali, en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. “El señor gobernador nos ha hecho un generoso ofrecimiento para que esa sede funcione en el Palacio Rafael Uribe y estoy feliz de poder despachar gran parte del tiempo desde aquí”, dijo el presidente electo.

También confirmó que Medellín será la sede colombiana del Escudo de las Américas, una iniciativa político-militar impulsada por la administración de Donald Trump para reconfigurar la seguridad y la influencia geopolítica en el hemisferio occidental. La coalición contempla la coordinación militar, el uso de la fuerza letal y el intercambio de inteligencia en tiempo real con el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) para atacar la infraestructura de carteles, a los que se les daría un trato similar al de amenazas como Isis o Al-Qaeda. Continúe leyendo: De 16 congresistas que ocupan curules de paz, 11 apoyarán al gobierno de De la Espriella, ¿quiénes son? "La sede de Colombia la vamos a tener en Medellín, porque aquí está la cabeza de la serpiente del narcotráfico y del crimen organizado. Desde aquí nos vamos a concentrar en la lucha contra el crimen como debe ser", afirmó De la Espriella. Con el gabinete cada vez más cerca de completarse —restan por definir los ministerios de Salud, Trabajo y Ciencia—, Antioquia se consolida como una de las regiones con mayor representación en el nuevo gobierno, tanto en el gabinete ministerial como en cargos estratégicos de seguridad, gestión del riesgo y relaciones internacionales.

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