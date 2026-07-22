¿Quiénes son los paisas que ya figuran en la “Patria Milagro” de Abelardo de la Espriella?

En medio de una de las obras de infraestructura más importantes para Colombia y Antioquia, el Túnel del Toyo —que será el más largo de Suramérica—, escenario elegido para la conmemoración de los 216 años de la Independencia por el simbolismo del proyecto, el presidente electo, Abelardo De la Espriella, confirmó una serie de nombramientos y decisiones que consolidan a Antioquia como uno de los principales epicentros de su próximo gobierno.
Los anuncios se conocieron al finalizar una reunión de más de cuatro horas entre el presidente electo, los 125 alcaldes de Antioquia y el gobernador Andrés Julián Rendón, como parte del proceso de empalme regional previo a la posesión del nuevo Gobierno.
Con estas, ya son varios los paisas que ocupan cargos clave en la administración entrante.
Entérese: “Es una orden: se debe hacer todo lo necesario para materializar el Toyo”: De la Espriella