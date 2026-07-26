Atacaron con explosivos a planta de Postobón en Popayán; investigan si fue el ELN

Hay zozobra en la comunidad de Popayán, luego de que se escucharan varias explosiones en la noche del sábado 25 de julio de 2026. Las detonaciones causaron daños en la infraestructura de la planta de la empresa de bebidas Postobón, ubicada en el norte de la capital del Cauca. De inmediato, la comunidad hizo un llamado urgente a las autoridades locales para que atendieran la emergencia. En el lugar, al parecer, fueron encontrados panfletos y mensajes alusivos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo armado que tiene amplia presencia en la región.

Hasta el momento no se han reportado personas heridas ni víctimas fatales. Sin embargo, las imágenes que circulan en redes sociales reflejan la magnitud de los daños causados por el ataque, pues se observan bebidas esparcidas, escombros y los vidrios de varias ventanas completamente destruidos. La Policía de Popayán acordonó la zona para dar inicio a las respectivas investigaciones y establecer si los responsables de este atentado pertenecen al ELN.

También circula un supuesto comunicado atribuido al grupo armado ilegal, en el que declaró como “objetivo legítimo” las instalaciones de Postobón S. A. y Bavaria S. A., así como sus canales de distribución, logística y operaciones económicas en los territorios donde tienen presencia. “Postobón es una de las empresas pertenecientes al conglomerado económico Organización Ardila Lule, para el año 2025 se perfiló entre las 50 empresas más grandes por ingresos operacionales en Colombia, con ventas anuales de 5.410 billones. Esta empresa es un símbolo de la oligarquía colombiana y lo que representa el capitalismo depredador en los territorios: la destrucción de nuestros ecosistemas y la concentración de la riqueza, el poder político, sumado a los medios de comunicación en el 0,02% de la población”, se lee en el texto.

Y agregan: “El robo, la violencia y manipulación son conductas propias de los capitalistas, viejos métodos para asegurar la acumulación de riqueza, prácticas expresas en las denuncias realizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio frente a la denominada ‘irregularidad metrológica’ y publicidad engañosa, en junio de 2025”.

En el documento, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) también acusa a la compañía de tener presuntos vínculos con el paramilitarismo, al asegurar que estos habrían sido señalados “directamente por comandantes de las AUC, recordando una de las épocas más oscuras para el país”.

La Policía Nacional se pronunció al respecto y aseguró que ya se está haciendo un trabajo de investigación y búsqueda de los responsables en conjunto con la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL) y el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA). Preguntas y respuestas