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Tadej Pogacar agrandó su leyenda: conquistó su quinto Tour de Francia y ya desafía la historia

Con apenas 27 años, Pogacar igualó el récord de cinco Tours y ahora podría perseguir otro desafío histórico: conquistar las tres Grandes Vueltas en una temporada.

  • Tadej Pogacar fue el claro dominador del Tour. En siete rondas francesas suma cinco títulos y dos subcampeonatos. FOTO GETTY
    Tadej Pogacar fue el claro dominador del Tour. En siete rondas francesas suma cinco títulos y dos subcampeonatos. FOTO GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 4 horas
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¿Es Tadej Pogacar el mejor ciclista de la historia? El debate seguirá abierto, pero lo que logró este domingo el esloveno lo acerca cada vez más a ese lugar. A sus 27 años ratificó, una vez más, que hoy compite varios escalones por encima del resto del pelotón mundial.

El corredor del UAE Emirates conquistó su quinto Tour de Francia, el tercero de manera consecutiva, tras las coronas obtenidas en 2020, 2021. Con este nuevo título igualó el récord de cinco victorias en la ronda gala que ostentan los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault, el belga Eddy Merckx y el español Miguel Induráin.

Después de recorrer 3.289,3 kilómetros, soportar temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados en varias de las 21 etapas, superar estrictos controles antidopaje incluso en horario nocturno y convivir con los abucheos de algunos aficionados que ponen en duda la limpieza de su superioridad, ‘Pogi’ volvió a demostrar que es el gran dominador del ciclismo mundial.

Este domingo, en la última fracción, honró la carrera al brindar espectáculo hasta el final. En el recorrido de 88.7 kilómetros, que pareció más una clásica que un paseo de la victoria, en París, estuvo a unos 500 metros de lograr victoria, en poder finalmente de Mathieu van der Poel (Alpecin).

Lea: Tadej Pogacar ganó con autoridad en la etapa 19 que terminó en el mítico Alpe d’Huez

“Los aficionados al ciclismo son los mejores entre todos los deportes y debemos estar agradecidos. Y a los que abuchean solo puedo decirles que nos dan un impulso extra. Lo único que hacen es echar más leña al fuego”, comentó Pogacar, quien lideró la competencia durante 17 jornadas, ganó cinco etapas y, además, en la fracción 19 estableció un nuevo récord en la ascensión a Alpe d’Huez. Recorrió los 13,7 kilómetros de subida en 35 minutos y 27 segundos, mejorando ampliamente la histórica marca de Marco Pantani, fijada en 1995 con 36:40.

Su superioridad también quedó reflejada en la clasificación general, en la que aventajó por 6.26 minutos al belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora) y por 9.42 al mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates).

“Es chévere competir contra él. Nos empuja a todos a querer mejorar. Es chévere que nos haya tocado vivir la era Pogacar”, señaló Egan Bernal en diálogo con el diario Marca.

El campeón del Tour en 2019 fue el mejor colombiano de la presente edición al finalizar en la casilla 20, a 1:47.58 de la gran figura eslovena.

“Estamos hablando del mejor corredor de la historia, sin duda, así de sencillo. Al final se puede mirar de dos formas: qué aburrimiento que gana siempre, o decir: ‘qué bien que estoy viendo en tiempo real al más grande de la historia’. Ya no solo por el número de victorias, sino por cómo las consigue”, afirmó en Eurosport el español Alberto Contador, doble campeón del Tour, del Giro de Italia y triple vencedor de la Vuelta a España.

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“No sabemos cuántos años va a continuar a este nivel. El tercero (Isaac del Toro), el cuarto (Paul Seixas) y el quinto (Lenny Martinez) de este Tour tienen 22, 19 y 23 años y seguirán mejorando, pero ahora mismo Tadej está a otro nivel. Es impresionante lo que hace: tira del grupo a más de 60 kilómetros de meta, lidera el descenso, domina el falso llano, la subida y hasta llega al último kilómetro avisando de un bache. Es de otro nivel”, agregó Contador.

Con este triunfo, Pogacar alcanzó las 127 victorias como profesional. Además, en la presente temporada ya conquistó la Strade Bianche, Milán-San Remo, el Tour de Flandes, Lieja-Bastoña-Lieja, el Tour de Romandía, con cuatro etapas, y la Vuelta a Suiza, donde también ganó tres fracciones.

Por su parte, el belga Merckx, de 81 años y considerado por muchos como el mejor ciclista de todos los tiempos, se mostró convencido de que el esloveno terminará convirtiéndose en el corredor con más títulos en la historia del Tour de Francia.

¿Estará en La Vuelta?

“No creo que se conforme con igualar mi récord y el de los demás campeones. Pronto batirá nuestra marca de victorias en el Tour”, aseguró Merckx al diario italiano La Gazzetta dello Sport.

“Desde el inicio de su carrera profesional quedó claro que tenía un talento especial. Pero, para ser sincero, no esperaba que impresionara de tal manera en la montaña. Parece que está batiendo récords en cada etapa”, añadió.

Merckx, ganador de 525 carreras durante su extraordinaria trayectoria, evitó entrar en comparaciones porque “cada época tiene sus campeones”, aunque sí considera que Pogacar puede convertirse en el primer ciclista capaz de ganar el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España en una misma temporada.

“Si alguien puede hacerlo, ese es él. Creo que puede lograrlo si las condiciones son las adecuadas”, concluyó.

Merckx es uno de los ocho corredores que han conquistado las tres Grandes Vueltas a lo largo de su carrera. Pogacar ya levantó los trofeos del Giro y del Tour, y ahora todas las miradas apuntan a una posible participación en la Vuelta a España, que se disputará del 22 de agosto al 13 de septiembre. Si finalmente toma la partida, el esloveno tendrá la oportunidad de perseguir un reto reservado para las mayores leyendas del ciclismo y seguir alimentando una discusión que, con cada victoria, parece tener menos dudas.

Así quedaron los colombianos en el Tour

Etapa final, París, 88, 7 kilómetros

1. Mathieu van der Poel 1:58.49

2. Jasper Philipsen m.t.

3. Mads Pedersen m.t.

30. Tadej Pogacar m.t.

110. Harold Tejada a 10.54

132. S.Higuita tiempo vencedor

133. Egan Bernal tiempo vencedor

Clasificación general

1. Tadej Pogacar 72:53.44

2. Remco Evenepoel a 6.26

3. Isaac Del Toro a 9.42.

4. Paul Seixas a 11.56

5. Lenny Martinez a 13.02

6. Mattias Skjelmose a 14.59.

7. Juan Ayuso a 17.48

8. Richard Carapaz a 20.00

9. Tom Pidcock a 29.28

10. Jordan Jegat a 33.21

20. Egan Bernal a 1:47.58

21. Adam Yates 1:51.59

26. Harold Tejada a 2:19.47

38. Sergio Higuita a 3:04.35

Clasificación de la regularidad (maillot verde):

1. Mads Pedersen 539 pts

2. Jasper Philipsen 445

3. Biniam Girmay 361

Clasificación de la montaña (maillot a lunares):

1. Richard Carapaz 156 pts

2. Tadej Pogacar 100

3. Valentin Paret-Peintre 99

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos Tours de Francia ha ganado Tadej Pogacar y con qué leyendas igualó el récord?
Tadej Pogacar suma cinco títulos del Tour de Francia. Con esa cifra igualó el récord histórico de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin, los únicos ciclistas que también alcanzaron cinco victorias en la carrera.
¿Por qué muchos consideran que Tadej Pogacar ya es el mejor ciclista de la historia?
Porque, además de igualar el récord de cinco Tours con solo 27 años, domina las principales carreras del calendario mundial. Excampeones como Alberto Contador consideran que no solo destaca por la cantidad de victorias, sino por la forma en que las consigue. Sin embargo, el debate sigue abierto y no existe un consenso definitivo.
¿Cuántas victorias acumula Tadej Pogacar como ciclista profesional?
Tras conquistar el Tour de Francia 2026, Pogacar alcanzó las 127 victorias como profesional. En la presente temporada también ganó pruebas de prestigio como la Strade Bianche, Milán-San Remo, el Tour de Flandes, Lieja-Bastoña-Lieja, el Tour de Romandía y la Vuelta a Suiza.
¿Cómo quedaron los colombianos en el Tour?
El mejor ubicado fue Egan Bernal en el puesto 20.
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