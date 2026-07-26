Más de 8.000 personas corrieron por Nacional en la segunda edición de la carrera Grandeza Run Fest

Las calles de Medellín se tiñeron de verde este domingo con la segunda edición de la Grandeza Run Fest, la carrera atlética organizada por Atlético Nacional que volvió a demostrar el enorme poder de convocatoria de su hinchada. Más de 8.000 corredores participaron en una jornada deportiva que reunió a personas de todas las edades y provenientes de diferentes municipios de Antioquia e incluso de otras ciudades del país. Los participantes tuvieron la posibilidad de competir en recorridos de 15, 11, 5 y 3 kilómetros, en una iniciativa que mezcló el deporte, la recreación y la pasión por el equipo verdolaga. Mientras algunos corredores buscaron mejorar sus marcas personales, otros aprovecharon la carrera para compartir en familia y disfrutar de una mañana diferente alrededor de la actividad física. Un regalo para la hinchada Carlos Cadavid, director de la carrera, destacó el crecimiento que ha tenido el evento en apenas dos ediciones. “Hoy estamos acompañados por más de 8.000 corredores. Somos la tercera carrera más grande de Medellín y el año pasado fuimos récord de asistencia para una primera edición de una competencia en Colombia”, explicó. El dirigente aseguró que el propósito del club va mucho más allá de organizar una carrera.

“Atlético Nacional tiene mucho que agradecerle a su hinchada. Queríamos sacar al hincha de la tribuna y llevarlo a las calles para que viviera una actividad deportiva, recreativa y familiar. Esta carrera está hecha para ellos”, afirmó. Deporte, familia y amor por Nacional Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la presencia de familias completas vistiendo la camiseta verdolaga. Padres, hijos, hermanos, parejas y grupos de amigos recorrieron juntos las diferentes distancias en un ambiente de fiesta. Entre las historias más emotivas estuvo la de Orlando García y Viviana, quienes aprovecharon la competencia para celebrar 23 años de matrimonio. “El año pasado ella me acompañó desde la tribuna y este año quise que hiciera parte de la carrera celebrando nuestro aniversario junto al equipo que más amamos”, contó Orlando. Su esposa aseguró que aceptó el reto impulsada por el amor hacia él y hacia Atlético Nacional. “Lo hacemos por Nacional y por nosotros. Él siempre hace muy especial nuestro aniversario”, expresó. Otra familia, conformada por madre e hija, explicó que decidió participar porque ambas disfrutan correr y son hinchas del conjunto verde desde pequeñas.

Un recorrido que recibió elogios Los ganadores de las diferentes categorías coincidieron en resaltar la organización del evento, el trazado del recorrido y la logística. El vencedor de los 5 kilómetros, Jean Carlo Hurtado, destacó especialmente los puntos de hidratación. “La logística fue muy buena. En los puestos ya nos entregaban el agua abierta y eso facilita mucho la competencia porque uno no pierde tiempo”, comentó. Los corredores de la distancia de 15 kilómetros también calificaron de manera positiva los cierres viales, la señalización y el acompañamiento durante todo el recorrido. Nacional fortalece el vínculo con su afición Para Daniela Roldán, gerente de mercadeo de Atlético Nacional, la carrera representa una nueva forma de acercar el club a sus seguidores. “Ver más de 7.000 personas conectándose con Nacional a través del running nos llena de orgullo. Vemos familias enteras, personas que llegaron desde otras ciudades y una comunidad unida por estos colores”, manifestó. La directiva explicó que la segunda edición de la Grandeza Run Fest también sirvió para conmemorar los 10 años del último título de Copa Libertadores conseguido por el conjunto verdolaga en 2016.

“Estos espacios nos permiten conectar con nuestros hinchas de una manera diferente. Verlos correr con la camiseta puesta y compartir en familia refleja la verdadera grandeza de Nacional”, concluyó. Con una participación récord, un ambiente familiar y miles de aficionados recorriendo las calles de Medellín, la Grandeza Run Fest se consolida como uno de los eventos atléticos más importantes de la ciudad y como una de las principales estrategias de Atlético Nacional para fortalecer el vínculo con su hinchada más allá de los 90 minutos de un partido.