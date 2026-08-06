Karol G revela las canciones de No Me Arrepiento de Sentir Tanto: así es el álbum con Drake, Bruno Mars y más invitados

A un día del lanzamiento de No Me Arrepiento de Sentir Tanto, Karol G reveló la lista oficial de canciones que conforman su esperado sexto álbum de estudio, una producción que promete mostrar una faceta más íntima y emocional de la artista colombiana.

El disco, que estará disponible desde este viernes 7 de agosto, reúne 14 canciones y marca el regreso de Carolina Giraldo Navarro -nombre real de la cantante- tras el éxito de Tropicoqueta (2025). Según lo que ha mostrado la artista durante la promoción, este nuevo proyecto deja atrás el sonido tropical de su trabajo anterior para explorar temas relacionados con el amor, la pérdida y la vulnerabilidad.

Entre las principales novedades destacan las colaboraciones con figuras internacionales como Drake, Bruno Mars, los españoles Judeline y Rusowsky, además de Greg Gonzalez, vocalista de Cigarettes After Sex.

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El listado completo de canciones incluye: Te llevas To, Maybe, Bebiendo lágrimas, Ahí (con Drake), Final feliz, Still (con Bruno Mars), Alguien que te amaba, Matadora, For U My Love, Si lo ven, Bby Wow (con Judeline y Rusowsky), ¿Con quién andará?, Eclipse y Después de ti (con Greg Gonzalez).