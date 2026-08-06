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Karol G revela las canciones de No Me Arrepiento de Sentir Tanto: así es el álbum con Drake, Bruno Mars y más invitados

Karol G dio a conocer el listado oficial de canciones de No Me Arrepiento de Sentir Tanto, su sexto álbum de estudio, que llegará a las plataformas este 7 de agosto.

  • Karol G publicó el listado oficial de las 14 canciones de No Me Arrepiento de Sentir Tanto, un álbum que incluye colaboraciones con Drake, Bruno Mars, Greg Gonzalez, Judeline y Rusowsky. FOTO: Karol G vía Instagram.
    Karol G publicó el listado oficial de las 14 canciones de No Me Arrepiento de Sentir Tanto, un álbum que incluye colaboraciones con Drake, Bruno Mars, Greg Gonzalez, Judeline y Rusowsky. FOTO: Karol G vía Instagram.
Andrea Lara
Andrea Lara
06 de agosto de 2026
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A un día del lanzamiento de No Me Arrepiento de Sentir Tanto, Karol G reveló la lista oficial de canciones que conforman su esperado sexto álbum de estudio, una producción que promete mostrar una faceta más íntima y emocional de la artista colombiana.

El disco, que estará disponible desde este viernes 7 de agosto, reúne 14 canciones y marca el regreso de Carolina Giraldo Navarro -nombre real de la cantante- tras el éxito de Tropicoqueta (2025). Según lo que ha mostrado la artista durante la promoción, este nuevo proyecto deja atrás el sonido tropical de su trabajo anterior para explorar temas relacionados con el amor, la pérdida y la vulnerabilidad.

Entre las principales novedades destacan las colaboraciones con figuras internacionales como Drake, Bruno Mars, los españoles Judeline y Rusowsky, además de Greg Gonzalez, vocalista de Cigarettes After Sex.

Conozca: ¿Karol G acusada de plagio? Comparan portada de su nuevo álbum con el de Britney Spears

El listado completo de canciones incluye: Te llevas To, Maybe, Bebiendo lágrimas, Ahí (con Drake), Final feliz, Still (con Bruno Mars), Alguien que te amaba, Matadora, For U My Love, Si lo ven, Bby Wow (con Judeline y Rusowsky), ¿Con quién andará?, Eclipse y Después de ti (con Greg Gonzalez).

Dos de estos temas ya habían sido presentados al público. Después de ti, junto a Greg Gonzalez, debutó durante la actuación de Karol G en Coachella, en abril, con una balada de tono nostálgico. Más recientemente, la cantante estrenó Matadora durante el primer concierto de su gira Viajando por el Mundo Tropitour, realizado el 24 de julio en Chicago.

Entérese: Karol G lanza oficialmente el tema “Después de ti”, en colaboración con Cigarettes After Sex: Escúchela

El anuncio del álbum se produjo el pasado 29 de julio en un concierto en Toronto, donde Karol G sorprendió a sus seguidores al confirmar que llevaba varios meses trabajando en esta nueva producción. Días después, compartió la portada y la contraportada del disco, en las que aparece con una estética más sobria y melancólica, reforzando la identidad visual de esta nueva etapa.

Tras el lanzamiento del álbum, la artista continuará con su gira por Estados Unidos entre agosto y octubre. Posteriormente llevará el espectáculo a Latinoamérica entre noviembre y febrero de 2027, antes de presentarse en Europa durante el verano boreal del próximo año.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo se estrena el nuevo álbum de Karol G?
No Me Arrepiento de Sentir Tanto estará disponible en plataformas digitales desde el viernes 7 de agosto de 2026.
¿Qué canciones tiene el nuevo álbum de Karol G?
El disco reúne 14 temas: Te llevas To, Maybe, Bebiendo lágrimas, Ahí, Final feliz, Still, Alguien que te amaba, Matadora, For U My Love, Si lo ven, Bby Wow, ¿Con quién andará?, Eclipse y Después de ti.
¿Con qué artistas colabora Karol G en No Me Arrepiento de Sentir Tanto?
El álbum incluye colaboraciones con Drake, Bruno Mars, Greg Gonzalez (Cigarettes After Sex), Judeline y Rusowsky.
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