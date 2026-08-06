Registrador Penagos le responde con duro mensaje al gobierno saliente: “supuesto fraude electoral no tiene sustento técnico”

Desde que se conoció que el candidato de su partido perdió la Presidencia, el mandatario Gustavo Petro ha seguido insistiendo en un supuesto fraude. Ante eso, el registrador Hernán Penagos aseguró que las acusaciones representan un “absoluto desconocimiento de cómo se cuentan los votos en Colombia”.
Las declaraciones del funcionario llegan luego de que el presidente Petro hiciera una alocución para “probar” el supuesto fraude: un ejercicio que salió mal porque, como experto en la materia, el mandatario saliente presentó a Carlos Oñoro, que resultó ser gestor cultural.
Su hoja de vida quedó flotando en la opinión pública mientras seguía leyendo gráficas en televisión nacional.