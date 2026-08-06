Registrador Penagos le responde con duro mensaje al gobierno saliente: “supuesto fraude electoral no tiene sustento técnico”

Las declaraciones del funcionario llegan luego de que el presidente Petro hiciera una alocución para “probar” el supuesto fraude : un ejercicio que salió mal porque, como experto en la materia, el mandatario saliente presentó a Carlos Oñoro, que resultó ser gestor cultural.

Desde que se conoció que el candidato de su partido perdió la Presidencia , el mandatario Gustavo Petro ha seguido insistiendo en un supuesto fraude. Ante eso, el registrador Hernán Penagos aseguró que las acusaciones representan un “absoluto desconocimiento de cómo se cuentan los votos en Colombia”.

En su último discurso, el presidente Petro respaldó aquellas acusaciones: “¿Cuánto tiempo durarán los efectos de ese fraude? Ya por ahí hablan en las oficinas de Marco Rubio, de Abelardo El Breve, ya intuyen que incluso no duraría los cuatro años de gobierno sino que la población colombiana lo haría renunciar”, dijo.

Durante aquella presentación, Oñoro habló de más de 150.000 municipios en Colombia , una cifra que contrasta con los 1.103 municipios oficialmente reconocidos en el país. Además, expresó y explicó supuestos fallos en el código de la Registraduría .

Ante esto, Penagos señaló que atribuir eventuales cambios en la voluntad de los votantes a algoritmos o sistemas informáticos carece de sustento y no corresponde a la forma en que opera el modelo electoral colombiano ni a la estructura del censo electoral.

Asimismo, enfatizó que el proceso electoral dispone de controles técnicos, legales y de vigilancia ciudadana que permiten garantizar la transparencia del escrutinio, así como la integridad, trazabilidad y confiabilidad de los resultados. Una situación que, según el Registrador, ha sido la misma en todas las elecciones, pero hasta ahora son cuestionadas por Petro.

“Esa circunstancia ha ocurrido históricamente en Colombia. Hemos verificado los resultados del año 2022, donde fue triunfador el presidente Petro, así como los del año 2018, y en todos ellos ocurre la misma circunstancia (...) no hay duda alguna de lo que aquí se ha venido presentando ni de los resultados”, dijo el registrador.

Y añadió: “Pretender demostrar alteraciones de los resultados con base en algoritmos o código hash demuestra un absoluto desconocimiento de cómo se cuentan los votos en Colombia y, al contrario, una falta de principios democráticos y de respeto por el Estado de derecho colombiano”.

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Las palabras de Penagos han sido respaldadas, incluso, por varios informes de auditoria internacional y nacional.

El 20 de junio, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a través de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL), concluyó que no hubo irregularidades ni fraude durante la primera vuelta presidencial en Colombia, realizada el pasado 31 de mayo de 2026.

El 16 de julio, por otro lado, le llegó al presidente Petro un informe técnico de inteligencia elaborado por una entidad del Estado concluyó que, hasta ahora, no existen pruebas que sustenten las denuncias de fraude electoral hechas por el presidente tras el triunfo de Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con el documento, la persona que acudió a los organismos de inteligencia aseguró haber detectado movimientos irregulares en el software utilizado durante las elecciones y afirmó que sus comunicaciones fueron interceptadas con el programa espía Pegasus.

Sin embargo, no entregó las pruebas que dijo estar recopilando y los analistas concluyeron que no había elementos suficientes para respaldar sus afirmaciones.

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Según reveló el diario El País de España, el presidente también buscó respaldo técnico en otras entidades del Estado con capacidades en ciberseguridad. Una revisión realizada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tampoco encontró evidencia de una alteración en el conteo de los votos.

Teniendo en cuenta eso, y los registros de la entidad que dirige, el registrador Penagos fue enfático en recalcar que las acusaciones de Petro “no tienen sustento técnico”.

Todo sigue estando listo para la posesión de Abelardo de La Espriella este viernes, 7 de agosto.