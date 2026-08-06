El retrato oficial de Francia Márquez que ya reposa en la Casa Vicepresidencial

En la Casa Vicepresidencial ya reposa el retrato oficial de la vicepresidenta Francia Márquez, quien en las próximas horas concluirá su mandato junto con el presidente Gustavo Petro.
La obra fue realizada por el artista Luis Jaime Rojas Rodríguez, el mismo que elaboró el retrato oficial de Petro, cuyo costo fue de 75 millones de pesos. En ese cuadro, el mandatario saliente aparece vestido con un traje blanco y rodeado de mariposas amarillas, un elemento que hace alusión al universo literario de Gabriel García Márquez.
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Francia Márquez compartió algunas fotografías de su retrato y expresó su agradecimiento a quienes la acompañaron y apoyaron durante estos cuatro años de gobierno.
“Hace décadas era imposible que una mujer afrodescendiente como yo llegara a la Vicepresidencia de la República de Colombia. Hoy quiero agradecer al pueblo colombiano por permitirme gobernar este país durante estos 4 años, mandato que asumí con el corazón bien puesto”, escribió en su cuenta de X.