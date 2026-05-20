Votantes en Colombia “tienen que tomar decisiones fuertes” en 2026: líder en salud mundial

En Colombia, el tiempo de espera para acceder a medicamentos de los pacientes y usuarios del sistema de salud se está prolongando. Así lo muestra el WAIT Indicator & Root Causes (Indicador de Espera y Causas Principales) de la consultora IQVIA, un proveedor que es líder mundial de analíticas avanzadas, soluciones tecnológicas y servicios de investigación clínica para el sector salud. Las cifras presentadas durante el Fifarma Annual Summit 2026 —llevado a cabo en Brasilia, Brasil— muestran que en Colombia el tiempo de espera promedio (meses) entre la disponibilidad pública de un medicamento innovador aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y su llegada al país es de 41 meses; mientras que la disponibilidad pública del producto, después de esa primera espera, es de 27 meses. En total, la espera es de 68 meses: poco más de cinco años.

Estas cifras muestran un retroceso del país con referencia al indicador de IQVIA de 2022. En esa ocasión, Colombia registró un tiempo de espera de aproximadamente 34 meses la aprobación de la FDA y EMA, así como una espera de 18 días en estar habilitado para los usuarios. Antes la espera era de casi 35 meses: poco menos de tres años. En ese contexto, el investigador senior de IQVIA, Oscar Courtney (quien expuso los datos), habló con EL COLOMBIANO sobre esa situación, sobre el sistema de salud del país y de lo que se juega el país en las próximas elecciones presidenciales. Lea también: A propósito de Yulixa Toloza: tenga en cuenta esta información si piensa hacerse una cirugía

Mencionó en su presentación que Colombia tiene un potencial fuerte en el área pública de salud. ¿A qué se debe esa característica o ese logro que ha logrado el sistema de salud?

“Lo que vemos en el estudio sobre el acceso a medicamentos en Colombia se debe a varios factores. Uno: el sistema público cubre básicamente toda la población. Obviamente, hay diferencias en zonas rurales comparado con áreas urbanas, pero abarca a toda la población. Ha habido una inversión correspondiente en tecnologías nuevas, han creado un ambiente donde productos nuevos pueden entrar, incluso, en estudios clínicos y a partir de ahí. Han creado este ambiente de un mercado suficientemente robusto y una oportunidad para estos medicamentos puedan entrar. Aparte del mercado, han creado un sistema como el MIPRES (herramienta del Ministerio de Salud que permite a profesionales de salud reportar la prescripción de tecnologías), que permiten que aunque un medicamento no esté ampliamente disponible se pueda recetar. Los doctores saben que tienen un medio para poder recetar medicamentos de nueva generación en cuanto estén aprobados en el país. Entonces, estos mecanismos conceden que haya un ambiente de acceso que destaca en la región, así como la cobertura amplia que tiene el país. Hoy en día hay otros retos, pero a lo largo de los últimos 30 años, así se ha venido construyendo y vemos el reflejo de eso en el estudio”.

¿Cómo está la participación del sector privado en esa disponibilidad de medicamentos?

“Vimos en este año un poco más participación en el sector privado comparado a otros años. Misma tendencia en Ecuador, donde el sistema público se ha visto aún más retado. Entonces el sector privado empieza a tomar un papel más importante. Sin embargo, nunca va a reemplazar el público”.

¿Cada cuánto se hace esta medición?

“Cada año. Entonces, en los resultados del año pasado todavía veíamos un reflejo del pasado y de la manera de operar de antes. Por eso este año vimos el reflejo de la situación actual del país y hemos visto un declive importante en el número de nuevas moléculas (para hacer medicamentos) con acceso”.

¿Cómo ha sido la evolución o involución de Colombia en el tiempo de espera para el acceso a medicamentos en Colombia?

“Sí, el tiempo de espera es interesante porque no se ve tan drástico el aumento en el tiempo de espera este año. Se ha empeorado en menos del 10 %. Sin embargo, la cantidad de moléculas es de lo que depende ese cambio en la tasa de disponibilidad, entonces la razón no es que no se está tardando más, es que hay menos aprobaciones del Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) y eso hace que se alargue el tiempo. El tiempo sí se está alargando, pero en realidad es porque hay un cuello de botella mucho más estrecho que no permite que estén entrando más al sistema”.

¿Ese cuello de botella surge de la entidad sanitaria?

“Sí, el cuello de botella en comparación con otros países donde puede estar aprobado y participar en el sector privado. En Colombia está más en la parte de aprobación porque de hay cierto grado de acceso y hay mecanismos para permitir el acceso”. Lea también: 50 años del Ébola y aún no existe una vacuna que cubra todas sus variantes

¿Qué opina sobre el modelo de aseguramiento en salud que ha construido Colombia?