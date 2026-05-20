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Bolivia expulsa a embajadora de Colombia tras declaraciones de Petro sobre crisis política: “persona ‘non grata’”

La decisión de Bolivia se produjo después de que el presidente colombiano hablara de una “insurrección popular” y ofreciera apoyo para una salida pacífica al conflicto.

  • La crisis diplomática escaló luego de que Gustavo Petro cuestionara públicamente el manejo de la situación de orden público en Bolivia. FOTO: COLPRENSA Y GOBIERNO COLOMBIANO.
    La crisis diplomática escaló luego de que Gustavo Petro cuestionara públicamente el manejo de la situación de orden público en Bolivia. FOTO: COLPRENSA Y GOBIERNO COLOMBIANO.
El Colombiano
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hace 1 hora
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La relación diplomática entre Colombia y Bolivia atraviesa un nuevo momento de tensión. El Gobierno boliviano decidió expulsar a la embajadora colombiana en La Paz, Elizabeth García, luego de considerar que el presidente Gustavo Petro intervino de manera indebida en asuntos internos del país.

La decisión fue confirmada por el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, quien aseguró que la diplomática fue declarada persona “non grata” por las reiteradas declaraciones públicas del mandatario colombiano sobre la situación política boliviana.

“Efectivamente la embajadora fue declarada persona ‘non grata’ ante las insistentes declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro de injerencia en política interna boliviana”, afirmó Aramayo en declaraciones a la red UNITEL.

En desarrollo...

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