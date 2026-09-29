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De la Espriella ha firmado 2 extradiciones diarias en promedio desde su posesión: ¿quiénes están en lista para dejar el país?

El extraditable más sonado es “Araña”, pero a la espera del trámite hay otros pesos pesados del crimen organizado local y transnacional.

  • Geovany Andrés Rojas (“Araña”) fue extraditado a una corte federal de California, Estados Unidos, donde no aceptó los cargos que le imputaron. FOTO: CORTESÍA DE LA POLICÍA.
    Geovany Andrés Rojas (“Araña”) fue extraditado a una corte federal de California, Estados Unidos, donde no aceptó los cargos que le imputaron. FOTO: CORTESÍA DE LA POLICÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
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El gobierno de Abelardo de la Espriella firmó 94 extradiciones entre el 7 de agosto y el 25 de septiembre de 2026, lo que implica un promedio de dos autorizaciones oficiales por día, la mayoría de ellas con destino a las cortes de Estados Unidos.

Entre los casos más conocidos están el de Geovany Andrés Rojas (“Araña”), el jefe de la organización criminal Comandos de Frontera, que se materializó el pasado 25 de septiembre; y el de Allende Perilla Sandoval (“Allende” o “Andrés”), el líder de la Coordinadora Guerrilla del Pacífico, una disidencia de la Segunda Marquetalia; este último está prófugo de las autoridades actualmente.

La Presidencia de la República también le dio el aval a las solicitudes contra los hermanos Fredy y Carmen Evelio Castillo Carrillo, apodados “Pinocho” y “Care Muñeca”, respectivamente, cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. El primero está huyendo, mientras que el segundo está en una cárcel, pendiente del trámite.

Otros pesos pesados en espera para viajar, tras el aval de la Casa de Nariño, son Willington Henao (“Mocho Olmedo”), cabecilla del frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente de las Farc (EMBF); y Gabriel Yepes Mejía (“HH”), de los Comuneros del Sur, una disidencia del ELN en Nariño.

La lista sigue con Armando Luis Suárez Calvo y Fernando Vergara Palacios (“Pechibola”), supuestos narcos asociados al Clan del Golfo; y Didier Ignacio García (“Guillermino”), un presunto traficante de drogas en contenedores de frutas, que usaba la ruta desde las islas de San Andrés.

Entre esos extranjeros a los que el jefe de Estado colombiano les ha firmado la petición de extradición, el de mayor perfil es el venezolano Larry Amaury Álvarez Núñez (“Larry Changa”), uno de los principales líderes de la organización de crimen transnacional Tren de Aragua.

Este personaje es requerido por las autoridades de Chile, donde está vinculado a expedientes por homicidio, extorsión y tráfico de drogas.

Su caso es particular, porque en julio de 2026 el entonces presidente Gustavo Petro había autorizado el procedimiento, pero el pasado 23 de septiembre De la Espriella firmó una resolución complementaria, confirmando la extradición del venezolano, luego de que su defensa hubiera instaurado un recurso judicial para evitarla.

Junto a él están el presunto narcotraficante peruano Diego Alberto Londoño; el supuesto pedófilo colombo-dominicano Jorge Luis Mojica Ortiz; y el panameño Roderick Aldair Morales Delgado, investigado por una tentativa de homicidio en ese país vecino.

La oleada de avales para extradición también cobija a un oficial retirado de la Armada Nacional, solicitado por Estados Unidos en el marco de una investigación por narcotráfico.

Se trata del teniente de navío (r) Julián David Mosquera Dussán, a quien las autoridades locales y extranjeras señalados de integrar una red narcotraficante conocida como “la Punta”. Está preso desde agosto de 2025, esperando su viaje hacia una corte federal de Florida.

Tras la extradición de “Araña”, realizada el pasado viernes, De la Espriella declaró que “Colombia no volverá a ser refugio de narcotraficantes requeridos por la justicia internacional. Quienes pretendan utilizar nuestro territorio para producir, transportar o comercializar cocaína deberán responder ante la justicia y enfrentar todo el peso legítimo del Estado”.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: “Araña” no aceptó los cargos de narcotráfico que le leyeron en la corte federal de Estados Unidos

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