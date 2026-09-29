Esta era la “hoja de vida” del asesinado exalcalde de Yopal, el condenado Jhon Torres, ‘Jhon Calzones’

Jhon Jairo Torres o ‘Jhon Calzones’ pasó de vender ropa interior en un pequeño local de Yopal a construir la Ciudadela La Bendición, ubicada en la vereda San Rafael de la capital de Casanare. Esta se convirtió en una de las urbanizaciones más grandes y polémicas del departamento, sirviéndole como plataforma política para ganar la Alcaldía de Yopal mientras estaba preso. Fue condenado por urbanización ilegal, enfrentó investigaciones por lavado de activos y enriquecimiento ilícito y recibió una sanción disciplinaria por el PAE en esa región. Lea también: Exalcalde “Jhon Calzones” perdió la vida en un atentado con arma de fuego en Casanare Este martes fue atacado a tiros dentro del predio La Selvita, ubicado en zona rural de Yopal. Este lugar funcionaba como su finca, pero también correspondía a uno de sus polémicos proyectos de parcelación y urbanismo. Torres Torres terminó como empezó buena parte de su vida pública: entre negocios, tierras y una historia difícil de separar de Yopal. Solo que esta vez no había compradores buscando un lote, ni seguidores esperando una campaña, ni funcionarios discutiendo la legalidad de una urbanización. En la mañana, dos hombres llegaron hasta donde estaba y uno de ellos se bajó de la moto y le disparó cuatro veces en el pecho. Torres fue trasladado al Hospital Regional de la Orinoquía. No se pierda: Jhon Calzones es investigado por organizar fiestas en la cárcel Permaneció durante varias horas bajo atención médica, pero murió por la gravedad de las heridas. La Policía reportó la captura de un adolescente de 17 años, mientras otro presunto participante escapó. Las autoridades investigan quién estuvo detrás del ataque y cuál fue el móvil. La escena tiene, además, un elemento que conecta de manera particularmente inquietante el crimen con la vida del hombre asesinado. La Selvita era un proyecto promovido por Torres y en julio de 2025 las autoridades locales habían sellado ese lugar por una presunta infracción urbanística, relacionada con parcelación y construcciones sin licencia.

De vender calzones a construir un imperio en Yopal

Antes de que su nombre apareciera en los titulares judiciales, Torres era conocido por un negocio mucho más sencillo: ‘Caricias Íntimas’, un almacén de ropa interior femenina. En una entrevista con Don Juan, reproducida por El Tiempo, contó que había ahorrado unos 20 millones de pesos trabajando en redes eléctricas y construcción. Con ese dinero viajó a Medellín, compró mercancía y regresó a Yopal con veinte cajas de ropa interior. Empezó en un pequeño puesto frente a la plaza de mercado y terminó convirtiendo el negocio en un establecimiento de grandes dimensiones.

El propio Torres decía que aquel negocio había cambiado su vida. Según su relato, mientras su esposa atendía el almacén, él continuaba trabajando como contratista y llevando redes eléctricas a municipios y zonas rurales de Casanare y Meta. Después llegarían otros negocios: hotelería, comercialización de terrenos y sociedades alrededor de sus proyectos inmobiliarios. Fue esa actividad comercial la que terminó dándole el apodo con el que pasaría a ser conocido en todo el país: ‘Jhon Calzones’. Pero el negocio que realmente transformó su vida fue otro.

La Bendición: el proyecto que lo hizo rico, famoso y político

En 2014 comenzó a desarrollar ‘Ciudadela La Bendición’, un proyecto de lotes al sur de Yopal. La propuesta tocó una fibra especialmente sensible en una ciudad que arrastraba un enorme déficit habitacional y que había crecido aceleradamente durante el auge petrolero. Los lotes se ofrecían por cerca de 30 a 36 millones de pesos, con financiación de largo plazo. Torres prometía vías, redes de servicios, agua y espacios para colegios, iglesias y puestos de salud. Miles de familias se interesaron. El negocio creció a una velocidad enorme. ‘Jhon Calzones’ contó años después que había vendido alrededor de 4.500 lotes y que el asentamiento llegó a tener unas 4.468 viviendas y cerca de 20.000 habitantes, según cifras citadas por EL COLOMBIANO en su momento. Ahí estaba la clave de su poder. ‘La Bendición’ dejó de ser simplemente una urbanización. Se convirtió en una comunidad, una marca, una red de compradores y, finalmente, en una estructura electoral. Ahí también comenzó su mayor problema con la justicia. No se pierda: Jhon Calzones’, alcalde electo de Yopal, fue trasladado a la cárcel de su ciudad Los terrenos estaban vinculados a un proceso de extinción de dominio. Las investigaciones de la época relacionaron a antiguos propietarios de algunos de esos predios con Germán Sánchez Rey, alias Coletas, señalado narcotraficante vinculado por las autoridades con la estructura de Daniel Barrera, alias el Loco Barrera. Torres sostuvo que había conocido la situación de los terrenos cuando la urbanización ya estaba en marcha y que continuó el negocio después de recibir garantías de que el problema sería resuelto. La otra dificultad era todavía más concreta: ‘La Bendición’ no tenía las licencias urbanísticas requeridas. El urbanizador que decidió ser alcalde Torres terminó haciendo de ese problema su principal apuesta política. Ante las dificultades para obtener los permisos que necesitaba para el proyecto, se lanzó a la Alcaldía de Yopal. Creó el ‘Movimiento Social La Bendición’ y consiguió las firmas para inscribir su candidatura luego de no obtener el aval que buscaba del Centro Democrático.

Sus conexiones políticas

La política casanareña no era un terreno completamente nuevo para él. Ya había aparecido respaldando sectores del uribismo y durante la campaña regional terminó articulándose con dirigentes y candidatos de esa corriente. La Silla Vacía documentó en su momento su apoyo a Alirio Barrera y el uso conjunto de su publicidad con la imagen de Álvaro Uribe. Entonces ocurrió lo extraordinario. El 14 de octubre de 2015, apenas unos días antes de las elecciones, Torres fue capturado por el proceso de urbanización ilegal. Lea también: Jhon ‘Calzones’ ya tiene lista el acta de posesión como alcalde de Yopal El 25 de octubre apareció en el tarjetón y ganó la Alcaldía de Yopal con 24.515 votos, equivalentes al 34,33 % de la votación. Lo hizo mientras permanecía privado de la libertad. Ganó preso. Y ese episodio convirtió a ‘Jhon Calzones’ en uno de los personajes políticos más singulares de aquella elección regional. Torres logró recuperar su libertad y se posesionó como alcalde en enero de 2016. Pero su administración duró poco. El proceso por La Bendición siguió avanzando. Torres se había allanado a los cargos por urbanización ilegal. El 3 de marzo de 2017, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal lo condenó inicialmente a 45 meses de prisión. El Tribunal Superior modificó posteriormente la pena y la redujo a 24 meses. La Corte Suprema no admitió el recurso extraordinario de casación de su defensa y la condena quedó en firme. Ese fue el proceso que acabó con su carrera institucional. La paradoja era evidente: el mismo proyecto que había convertido a Torres en un líder popular y lo había llevado a la Alcaldía terminó siendo el delito por el que perdió el cargo y fue condenado.

Los otros expedientes que marcaron su nombre

La urbanización ilegal no fue el único problema judicial que enfrentó. En marzo de 2016, la Fiscalía imputó a Torres y a su esposa, Dora Emilce López Vega, los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La investigación partía, entre otros elementos, de un supuesto incremento patrimonial de unos 50.000 millones de pesos y de las operaciones alrededor de La Bendición. La Corte Suprema determinó después que ese proceso debía continuar en Yopal y no en Bogotá, porque, según la decisión, los delitos investigados tenían su origen en esa ciudad. No se pierda: Jhon Calzones y su esposa quedaron en libertad Es importante, sin embargo, distinguir los expedientes: Torres sí terminó con una condena firme por urbanización ilegal; las imputaciones por lavado de activos y enriquecimiento ilícito corresponden a otro proceso sin una sentencia. En paralelo, la Fiscalía adelantó actuaciones de extinción de dominio sobre bienes vinculados a Torres, su familia y sociedades relacionadas con sus negocios. En 2016 fueron ocupados 23 bienes que las autoridades valoraban entonces en cerca de 200.000 millones de pesos. Se trataba de un proceso patrimonial, no de una condena penal contra Torres por esa suma.

También fue sancionado por el contrato de alimentos con el PAE

Su corta administración dejó otro expediente importante. En 2016 firmó un convenio por más de 3.086 millones de pesos para ejecutar el Programa de Alimentación Escolar. La Procuraduría consideró irregular que la Alcaldía hubiera entregado directamente el convenio a la Fundación Somos Manos Unidas sin realizar el procedimiento de selección que correspondía. En 2019 le impuso destitución e inhabilidad por 11 años en primera instancia. Ese episodio tuvo trámite de apelación y, de acuerdo con la documentación disciplinaria disponible, la sanción fue posteriormente confirmada. Tampoco todos los procesos terminaron en sanción. En 2023, la Procuraduría profirió un fallo de primera instancia absolutorio en una investigación disciplinaria relacionada con el proyecto de vivienda Mi Nueva Jerusalén, al considerar que no había sido acreditada la tipicidad de las conductas investigadas. Su hoja de vida judicial, entonces, no puede resumirse como una lista de condenas: tuvo una condena penal firme, sanciones disciplinarias, investigaciones que siguieron caminos diferentes y procesos en los que terminó absuelto, según la actuación concreta. Lea también: Desde la cárcel “John Calzones” invitó a votar por él a la alcaldía de Yopal Aunque la condena acabó con su posibilidad de ejercer nuevamente un cargo público, Torres no desapareció de la escena de Casanare. Continuó participando en política y mantuvo vínculos con dirigentes regionales. Su posición también cambió con los años: en 2022 hizo público su respaldo a Gustavo Petro para la segunda vuelta presidencial, después de haber orbitado años atrás alrededor del uribismo. Y su nombre volvió a aparecer en los titulares en febrero de 2026, cuando protagonizó un altercado con el periodista Martín Mesa. El episodio quedó registrado en video y fue objeto de denuncias públicas. Hay que decir que en los últimos años Torres había vuelto a incursionar en proyectos de tierras y vivienda. Uno de ellos era precisamente La Selvita, el lugar donde este martes terminó asesinado. En julio de 2025, la Alcaldía de Yopal, en el marco de una acción popular y de actuaciones ordenadas por el Tribunal Administrativo de Casanare, realizó el sellamiento del predio promovido por Torres. Las autoridades reportaron una presunta infracción urbanística por parcelación y construcciones sin licencia y también hicieron referencia a inconsistencias en el uso del suelo y posibles afectaciones ambientales. Catorce meses después, ese mismo lugar quedó convertido en escena de un crimen. Según los primeros reportes, dos hombres llegaron en motocicleta a la finca durante la mañana. Torres fue atacado y recibió cuatro disparos. Después del hecho, la Policía desplegó un operativo que permitió capturar a un menor de 17 años; el otro sospechoso permanece prófugo. La Gobernación de Casanare anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita esclarecer los hechos y judicializar a los responsables. También se investiga el origen de la motocicleta utilizada en el crimen y una posible conexión con el homicidio de un ganadero ocurrido un día antes en Paz de Ariporo. Esa línea, así como la hipótesis de que el ataque pudo haber sido ordenado desde una cárcel, hace parte hasta ahora de las pesquisas y no está establecida como móvil del homicidio. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas