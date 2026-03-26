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Petro agradeció en 2022 a Gobierno gringo por donación de aviones que hoy llama “chatarra” tras accidente en Putumayo

El Presidente descalificó la aeronave accidentada en el Putumayo, pero el comandante de la Fuerza Aérea dijo lo contrario.

  • Las autoridades de Estados Unidos estarían evaluando apoyar la investigación del accidente del avión Hércules ante dudas sobre las condiciones técnicas y de soporte logístico. FOTOS: AFP y Colprensa
    Las autoridades de Estados Unidos estarían evaluando apoyar la investigación del accidente del avión Hércules ante dudas sobre las condiciones técnicas y de soporte logístico. FOTOS: AFP y Colprensa
  • Petro agradeció en 2022 a Gobierno gringo por donación de aviones que hoy llama “chatarra” tras accidente en Putumayo
El Colombiano
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hace 8 horas
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Al presidente Gustavo Petro hasta sus subalternos lo tienen que corregir cuando sale a lavarse las manos por temas en los que debe asumir responsabilidad como jefe de Estado. Así le ocurrió este martes en medio de un Consejo de Ministros televisado en el que abordaron el accidente del avión Hércules, ocurrido el lunes y que dejó 69 uniformados muertos y 57 heridos.

Fue el comandante de la Fuerza Aeroespacial, general Carlos Silva, quien contradijo al presidente Petro por plantear que el avión accidentado en Puerto Leguízamo, Putumayo, era una “chatarra”.

Le puede interesar: ¿Alertas ignoradas? EE. UU. ya habría advertido por mantenimiento de aeronaves previo a accidente en Putumayo.

La explicación se conoció el pasado 24 de marzo, en la mencionada reunión ministerial en la que también estaban el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, y otros miembros de la cúpula militar. El espacio empezó con un minuto de silencio para honrar la vida y memoria de los fallecidos.

¿Qué dijo el general Silva?

El oficial entregó un informe detallado sobre la vida útil del avión. Si bien tenía más de 40 años de servicio, el militar expuso que se cumplieron los protocolos para su uso.

“Entre 2021 y 2024 voló 345 horas, en 2025, 537. Un avión de estos vuela unas 500 horas anuales: si se dividen las 20 mil horas que quedaban disponibles entre eso, nos da que el avión todavía puede volar 40 años más. Obviamente, como cualquier aeronave del planeta, tiene que ser sometida a momentos de mantenimiento”, aseguró Silva.

Además, agregó que la aeronave voló unas horas cuando fue donado por Estados Unidos en 2020, pero después fue puesto en mantenimiento en 2021. “Tan pronto llegó el avión con una tripulación norteamericana, voló algunas horas, pero ya tenía tiempo para una inspección mayor, por eso fue sometido a un mantenimiento programado”.

El aparato siniestrado tenía en total 43 años de servicio, ya que operaba desde 1983, y había sido reincorporado en agosto de 2023 luego de someterse a ese Proceso de Mantenimiento Mayor (PMA).

Las hipótesis del accidente

Hasta el momento, se manejan tres hipótesis del siniestro: la primera, que el avión fuera con sobrepeso; la segunda, que se presentaran fallas humanas y, la tercera, que haya sido un tema mecánico del motor.

Por otra parte, Petro afirmó que, de manera preliminar, se descarta que el accidente del avión Hércules haya sido causado por la corta extensión de la pista del aeropuerto de Puerto Leguízamo o por un ataque armado contra el avión.

“La tripulación tenía toda la experiencia, veinte mil horas de toda la tripulación. Difícil, un error humano, entre tanta gente y con tanta experiencia. La probabilidad de un error humano es pequeña. Lo que decía la prensa, que era un ataque, no se nota explosiones. No parece ser ningún ataque. Lo que sí es que un motor poda un árbol, pero ya venía cayendo”, dijo el mandatario.

Explicó que han identificado, y hace parte de la investigación, que “pasa algo en el avión que lo hace caer”. Y acerca de la versión de que la extensión de la pista tenía algo que ver con el siniestro aéreo, añadió que no hay información diferente a que esta pista estaba apta para este tipo de aeronaves.

“Quizás otras marcas nos den otras realidades, pero la pista sí estaba en condiciones para ese tipo de avión”, agregó.

Además del calificativo de “chatarra”, Petro insistió en que el avión Hércules accidentado hizo parte de una entrega de “vejestorios” de parte de Estados Unidos a Colombia, en el 2021.

“El gobierno pasado compró unos aviones todos vejestorios, regalados. Entonces dependemos de vejestorios: 45 % tiene las fuerzas armadas de capacidad actual sobre 100 %. Y no es por culpa de este Gobierno, es porque desde hace quince años solo adquieren lo regalado y son vejestorios”, aseguró Petro.

El presidente afirmó que en adelante “no se adquirirán equipos obsoletos” para las Fuerzas Armadas, enfatizando que se optará por la compra de armamento nuevo a distintos países y por el desarrollo y fabricación nacional.

Sin embargo, un video de 2022 deja mal parado a Gustavo Petro con esas declaraciones de que sus antecesores “solo adquieren lo regalado” y los “vejestorios”.

En ese entonces —en sus primeros meses de Gobierno—, el presidente le agradeció al entonces embajador de Estados Unidos y al Gobierno de ese país “el ofrecimiento que han hecho, las máquinas que nos entregan, el entrenamiento de los pilotos, que se han vuelto de los mejores del mundo en este tipo de destrezas”. Y añadió a ese agradecimiento “el que acepten que la utilización de la flota de las guacamayas sea para salvar la vida del planeta a través de salvar la vida de la selva amazónica”.

Este miércoles se conoció que las autoridades militares de Estados Unidos (de donde provenía el artefacto) habrían expresado preocupación por el mantenimiento y el stock de repuestos de sus aeronaves.

Según información revelada por El Tiempo, el avión siniestrado tiene garantizadas cerca de 10.000 horas de vuelo, es decir, alrededor de 10 años de operaciones. Eso sí, siempre y cuando se cumplan con rigurosidad actividades de mantenimiento y control.

La aeronave accidentada hace parte de la cooperación de Estados Unidos en Colombia junto a los helicópteros UH-60 Black Hawk.

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