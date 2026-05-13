Procuraduría pide tumbar proceso contra Petro por inasistencias cuando era congresista

La Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo de Estado negar la demanda de pérdida de investidura interpuesta contra el presidente, Gustavo Petro, por presuntas inasistencias injustificadas durante su periodo como senador entre 2018 y 2019. Considera que siete de las ocho ausencias señaladas por el accionante cuentan con soporte justificativo dentro del expediente.
La petición la formuló la delegada del Ministerio Público, Claudia Patricia Hernández, durante la diligencia de alegatos finales, en la recta final del proceso que se sigue contra el mandatario por hechos ocurridos cuando ejercía como congresista.
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“Esta delegada del Ministerio Público solicita respetuosamente a la sala especial de decisión de pérdida de investidura 14 del Consejo de Estado, negar la solicitud de pérdida de investidura formulada contra el señor Gustavo Francisco Petro Urrego”, dijo Hernández ante los magistrados.
La delegada precisó que las inasistencias atribuidas al entonces senador estaban respaldadas en motivos de salud y en actos administrativos expedidos por la mesa directiva del Senado. Sobre las incapacidades médicas, recordó que no se requiere su refrendación por parte de la EPS para que sean válidas dentro del proceso.