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Coleccionistas de Museos: así podrá conocer los museos de Medellín

El pasaporte se puede reclamar en los museos que hacen parte del programa. Tenerlo da beneficios.

  • El programa de la secretaría de cultura quiere incrementar las visitas a los museos de la ciudad. Foto: Julio Herrera.
    El programa de la secretaría de cultura quiere incrementar las visitas a los museos de la ciudad. Foto: Julio Herrera.
hace 4 horas
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La Alcaldía de Medellín lanzó el pasaporte cultural Coleccionistas de Museos, una estrategia para incentivar la visita ciudadana a 30 espacios museales de la ciudad y promover la circulación de públicos entre instituciones culturales, como antesala al Día Internacional de los Museos, que se conmemora cada 18 de mayo.

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La iniciativa permitirá que ciudadanos y visitantes recorran museos organizados en cinco categorías: arte, ciencia, historia, memoria y naturaleza. El pasaporte podrá reclamarse en los museos participantes y ofrece beneficios, entre ellos entradas gratuitas, tarifas 2x1 o aportes voluntarios.

El subsecretario de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio, Robinson Meneses Hoyos, explicó que la propuesta busca acercar a las personas a museos de diferentes formatos y fortalecer el vínculo con la agenda cultural local. Según indicó, quienes participen recibirán pistas para encontrar “tesoros escondidos” y optar por premios al completar los recorridos establecidos.

Para participar, los usuarios deberán registrarse mediante el código QR incluido en el pasaporte y comenzar el recorrido por las categorías definidas. La dinámica contempla la visita a 17 recintos y el registro de la experiencia a través de un formulario final.

La estrategia estará vigente hasta el 15 de septiembre de 2026 y plantea una forma de recorrer la ciudad a través de los museos, conectando distintas miradas sobre Medellín y reconociendo el valor cultural y patrimonial de cada institución.

Museo de Arte Moderno de Medellín hace parte del proyecto. Su director, Rafael Tamayo, señaló que la estrategia surge del trabajo conjunto de la Mesa de Museos para fortalecer la circulación de públicos y ampliar el acceso a la oferta cultural de la ciudad.

Tamayo explicó que, aunque cada museo tiene metodologías y colecciones diferentes, las instituciones comparten el objetivo de atraer visitantes y consolidar los espacios culturales como escenarios de encuentro.

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La Alcaldía indicó que esta nueva edición retoma una iniciativa impulsada durante la primera administración del alcalde Federico Gutiérrez, con el propósito de incentivar las visitas tanto a museos tradicionales como alternativos.

El pasaporte incluye información sobre el ecosistema museal de Medellín, las categorías del recorrido, el directorio de instituciones participantes, espacios para sellos y detalles sobre los beneficios de ingreso.

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