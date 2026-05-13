Coleccionistas de Museos: así podrá conocer los museos de Medellín

La Alcaldía de Medellín lanzó el pasaporte cultural Coleccionistas de Museos, una estrategia para incentivar la visita ciudadana a 30 espacios museales de la ciudad y promover la circulación de públicos entre instituciones culturales, como antesala al Día Internacional de los Museos, que se conmemora cada 18 de mayo.

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La iniciativa permitirá que ciudadanos y visitantes recorran museos organizados en cinco categorías: arte, ciencia, historia, memoria y naturaleza. El pasaporte podrá reclamarse en los museos participantes y ofrece beneficios, entre ellos entradas gratuitas, tarifas 2x1 o aportes voluntarios.

El subsecretario de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio, Robinson Meneses Hoyos, explicó que la propuesta busca acercar a las personas a museos de diferentes formatos y fortalecer el vínculo con la agenda cultural local. Según indicó, quienes participen recibirán pistas para encontrar “tesoros escondidos” y optar por premios al completar los recorridos establecidos.

Para participar, los usuarios deberán registrarse mediante el código QR incluido en el pasaporte y comenzar el recorrido por las categorías definidas. La dinámica contempla la visita a 17 recintos y el registro de la experiencia a través de un formulario final.