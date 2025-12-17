Fact check | A Petro le hundieron la reforma a la salud y respondió con siete falsedades

Cero y van dos veces que el gobierno Petro fracasa con la reforma a la salud en el Congreso. Primero, fue con el proyecto presentado por la entonces ministra y hoy candidata al Senado, Carolina Corcho, y esta semana fue con el que presentó el actual jefe de la cartera del ramo, Guillermo Jaramillo. Aunque es una derrota política, el Ejecutivo ha implementado algunos puntos por vía administrativa y aún tiene tiempo para tomar decisiones que impactan el sistema.
Más allá de ese traspié, el presidente de la República reaccionó a esa noticia como más le gusta: con trinos en la red social X (antiguo Twitter). Y, como suele hacerlo, con desinformación, inexactitudes y mentiras.
Le recomendamos leer: Volvieron a hundir la reforma a la salud, pero el Gobierno tiene un salvavidas
En cuatro trinos que Gustavo Petro respondió a personas que se refirieron a la noticia incurrió en hasta siete imprecisiones sobre el sistema de salud y su funcionamiento. Le contamos cuáles son y por qué son engañosas.