Fajardo no participará en las consultas de marzo e irá a primera vuelta: cinco efectos en la campaña del centro

Luego de que se venciera el plazo para la inscripción de listas para el Congreso y el anuncio de la decisión de partidos políticos de participar en una consulta en miras a la presidencia, el candidato del centro, Sergio Fajardo, aseguró que no participará en ellas y que se irá directamente a medirse en primera vuelta. Afirmó que “la situación de Colombia requiere un gobierno que represente no solo a personas del llamado centro, sino a personas moderadas desde la izquierda hasta la derecha que quieren soluciones a partir de ACUERDOS y consensos básicos, reunidos alrededor de un nuevo relato de futuro”.

El ‘profe’ ha sido hermético sobre su decisión de si se unirá o no a otros candidatos que lo respalden en los comicios del próximo año que elegirán al nuevo Presidente del país. Hasta ahora, se sabía que se desligaba completamente de las dos fuerzas principales: la derecha y la izquierda, representadas por los partidos políticos del Centro Democrático y el Pacto Histórico. Sin embargo, se llegó a discutir si tras la inscripción de las listas al Congreso y luego de que se decantaran las fuerzas políticas en diferentes movimientos, Fajardo pensaría en construir alianzas con los candidatos que tuviesen un porcentaje menor en las encuestas. Ya se decantó. En este comunicado aseguró que no lo hará y que se irá hasta la primera vuelta sin alianza.

El desencanto político del país

Asimismo, el candidato presidencial del centro alertó sobre los efectos que ha tenido la polarización política en Colombia y, por medio de este vídeo, instó a construir una nueva mayoría que supere estos extremos. “Colombia está mamada de la polarización. He recorrido el país en múltiples oportunidades, caminado por muchos rincones y escuchado conversaciones de todo tipo. Este año encuentro una Colombia completamente diferente. Es un país con divisiones, malestares, rabias, frustraciones y mucha incertidumbre”, dijo. Además, estableció que esta polarización inició a partir del plebiscito del 2016 y, que desde ese momento, ha alcanzado niveles sin precedentes. Cronológicamente, expresó que una consecuencia principal de esto, se dio tras “el triunfo de Iván Duque en el 2018” y que “aumentó considerablemente con el estallido social del 2021” que fue fundamental para la elección de Gustavo Petro como primer mandatario de Colombia. Añadió que “hoy Colombia está agotada. El gran peligro es quedarnos atrapados en esta polarización”.



Le puede interesar: Influencers, novatos y caras conocidas que quieren llegar a la Cámara por Antioquia

La polarización y los “extremos”

Para el exgobernador de Antioquia, este escenario beneficia a los extremos políticos y hace que sea más difícil la realización de una buena gobernabilidad. En este video, estableció que esta polarización: “Es el terreno preferido por los extremos, pues divide el país en dos bandos de enemigos y aumenta la confrontación”. Es por ello, que el candidato presidencial estableció una alternativa para contrarrestar estas fuerzas que, según él, fragmentan a Colombia en dos líneas políticas completamente opuestas. Confirmó que el país necesita “todo lo contrario”. Y que se debe buscar una “política pragmática que mira hacia adelante, resuelve problemas acumulados y tiene la capacidad de unirnos”.

Se necesita una “nueva mayoría”

Fajardo propuso una alternativa centrada en acuerdos y consensos para contrarrestar las fuerzas de los extremos políticos que buscan dinamitar la polarización, estableció que “Colombia requiere un gobierno que represente no sólo a personas del llamado centro, sino a personas moderadas desde la izquierda hasta la derecha, que quieren soluciones a partir de acuerdos y consensos básicos reunidos alrededor de un nuevo relato de futuro”. También, confirmó que partiendo de esa perspectiva, “el centro existe, pero no es suficiente. Necesitamos una nueva mayoría”. Y precisó que los verdaderos adversarios del país no son los colombianos, sino los factores que amenazan la democracia como la “corrupción, los radicalismos, los odios, las venganzas, el lenguaje violento y la violencia criminal que afecta a barrios y regiones”. De igual manera, confirmó que su búsqueda se encuentra en unir esos pensamientos diversos y así poder “derrotar estos desafíos con una única condición, el respeto a la institucionalidad y a la constitución”.



Además: Del like al voto: así se mueven los partidos con influencers al Congreso

Sobre las consultas interpartidistas

En cuanto al mecanismo de las consultas interpartidistas, Fajardo fue crítico en su posición. Dijo que en el contexto actual que se encuentra el país, “las consultas no son el camino” y que estas al final lo que hacen es beneficiar a los extremos y dividir al país entre unos contra otros. Lo que deja al “centro estrangulado”. “El reto real es quien puede sumar y unir una nueva mayoría para el futuro”, confirmó. Finalmente, Fajardo reiteró su compromiso en la construcción de una coalición amplia y que su “proyecto está más fuerte que nunca”. Para el exalcalde de Medellín, el camino es la realización de “una nueva coalición política, social y territorial que supere el caos de los extremos” y buscará ser él quien la represente.

Preguntas frecuentes sobre el tema: