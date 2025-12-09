Del like al voto: así se mueven los partidos con influencers al Congreso

El camino parece haber estado marcado desde 2022. Ese año el influenciador Jonathan Ferney Pulido Hernández —conocido en redes y luego en la política como “Jota Pe Hernández”— dio el batacazo no solo en las elecciones legislativas de ese año, sino que pateó el tablero al ser el senador más votado de su partido (Alianza Verde, que estaba en la coalición Centro Esperanza). Esa vez, con 189.291 votos, superó al exnegociador de paz, Humberto de la Calle, y fue la tercera mayor votación después de los uribistas Miguel Uribe Turbay (q.e.p.d) y María Fernanda Cabal. En ese panorama, para 2026 no será uno ni dos ni tres —sino hasta cuatro— los partidos que apelarán a incluir estos perfiles de candidatos en sus listas al Senado y a la Cámara para jalar la mayor cantidad de apoyos. El petrista y hoy gobernante partido Pacto Histórico marcó una primera pauta en su consulta interna el pasado 26 de octubre, en la que cuatro creadores de contenido en redes sociales sacaron votaciones destacadas que casi les asegura un asiento en el Congreso el otro año. Y por esa vía irán también el Partido Liberal, Cambio Radical y la coalición Ahora Colombia: conformada por Dignidad y Compromiso, el Nuevo Liberalismo y el Mira. Le puede interesar: Atención colombianos en el exterior: así podrán cambiar su puesto de votación para las elecciones de 2026. Un fenómeno creciente La pauta marcada por “Jota Pe” la siguieron en las elecciones regionales de 2023 dos personas que lograron llegar al Concejo de Bogotá con un celular, una cámara y cuentas en redes sociales. El fenómeno de esas elecciones en la capital fue Daniel Briceño, quien se convirtió en un referente de contratación pública y de veeduría ciudadana en su cuenta de X (antiguo Twitter) @danielbricen desde el inicio del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Fue así que el uribista Centro Democrático lo fichó y dio la sorpresa al sacar 49.894 sufragios, sacándole más de 17.000 de distancia a la segunda candidata que más votos sacó de su colectividad. Con esos resultados, Briceño fue el tercer concejal más votado. El primero que estuvo por delante de él fue el motero Julián Forero (conocido como ‘Fuchi’), quien obtuvo 70.032 apoyos. Si bien no es propiamente un influencer, es una persona que no viene de la política tradicional y que en sus redes sociales hacia activismo en favor de los motociclistas de Bogotá. De hecho, el partido que avaló a Forero puso otro concejal que no venía del mundo político: el influenciador Ángelo Schiavenato, quien se hizo conocido en 2022 porque arrolló con su vehículo a unos ladrones en la capital. Y así sacó 11.022 apoyos y llegó a ser cabildante.

También se repitió en Antioquia con la elección al Concejo de Medellín de José Luis Marín Mora, conocido popularmente como Aquinoticias y petrista radical que hacía contenido para YouTube usando un cucharón de cocina como micrófono. Los que calientan para 2026 Al menos once personas que se pueden considerar alejados de la política electoral o que no tienen antecedentes familiares cercanos a ese mundillo estarán presentes en las listas al Congreso de la República (tanto Senado como Cámara de Representantes) en 2026. Por ese camino optaron cinco partidos y coaliciones políticas: el Frente Amplio, el Pacto Histórico, Ahora Colombia, Cambio Radical y el Partido Liberal. Este panorama es descrito por el analista político y redactor de Connectas.org, Robert Valencia, como “la teoría de la sociedad del espectáculo, en el que desde hace muchos años las personas no distinguen la realidad de la ficción y en la que se han metido figuras políticas de distintas corrientes políticas en el mundo”. Por los partidos de izquierda serán candidatos que se hicieron un nombre por medio de YouTube y lo que se conocía como Twitter (ahora X). Uno de ellos es el youtuber “Alejo Vergel”, quien se describe como “comentarista político” y estará en el puesto 5 de la lista del Frente Amplio Unitario (que reúne a partidos como La Fuerza de la Paz, el Mais y Esperanza Democrática, entre otros) al Senado. Vergel es abogado nortesantandereano y su alcance en redes sociales se cuenta por los cientos de miles. En su canal de YouTube tiene más de 536.000 suscriptores y en X tiene más de 331.000 seguidores. Es considerado un referente dentro del petrismo. Tanto así que en la sede del Pacto Histórico en Bogotá siguieron los resultados y los boletines de la Registraduría de la consulta del 26 de octubre por una transmisión en vivo que hizo con el también youtuber petrista “Estrato Medio” (Giovanny Enciso). Su aspiración la concretó por un video en redes sociales en el que anunció que quiere “nos vamos a parar en la raya contra todos esos uribistas, que intenten dañar esta lista progresista” y para alcanzar, dijo, 55 curules en el Senado y 88 de la Cámara.

Por los lados del ahora partido Pacto Histórico se ubican Laura Beltrán Palomares (conocida como “Lalis”), Walter Rodríguez (conocido como “Wally”), Hernán Muriel y Daniel Monroy. “Lalis” lleva publicando videos en YouTube desde 2014 y acumula 185.000 suscriptores. Durante el Gobierno Petro ha sido contratista y, aún ejecutando un contrato con la Cancillería, se midió en la consulta de octubre del petrismo en la que sacó 26.718 votos, que la pusieron en segundo lugar de ese partido en la capital, detrás de la actual congresistas Mafe Carrascal (quien sacó 65.547 votos). Ese número le asegura un puesto en la parte alta de la lista de esa colectividad en las elecciones legislativas de marzo próximo: un lugar que le augura ocupar una de las sillas del Congreso el otro año. “Wally” es youtuber desde 2015 y contabiliza 539.000 suscriptores. Al igual que su amiga y copartidaria anteriomente nombrada celebró contratos en esta Administración (con el Sistema de Medios Públicos RTVC). En la misma consulta, Rodríguez obtuvo 137.821 votos, que lo ubicarán entre los primeros seis puestos de la lista al Senado. Un sitio que, con el precedente de ese partido en 2022, casi que le asegura que será congresista. Por su parte, Muriel creó el canal de YouTube llamado “Cofradia Para El Cambio”, que cuenta con más de 148.000 suscriptores y que define como un “medio de comunicación audiovisual e independiente”. Desde esa plataforma, puso a morder polvo a sus copartidarios de la lista a la Cámara por Antioquia, en la que quedó en primer lugar con 41.551 sufragios, con lo que le sacó casi 20.000 de distancia al actual representante Alejandro Toro. Entre tanto, Monroy tiene un canal en YouTube con su nombre y apellido, el cual cuenta con 254.000 suscriptores. En su contenido respalda al Gobierno Petro y comparte entrevistas con personas de ese sector político. Quedó cuarto en la elección para la lista de la Cámara por Bogotá con 20.280 apoyos, detrás de Mafe Carrascal, “Lalis” y María del Mar Pizarro. “El Cantante” y más influencers La coalición de centro Ahora Colombia, que hace parte del proyecto que impulsa la candidatura del candidato presidencial Sergio Fajardo, también apeló a los creadores de contenido en redes sociales y a un famoso de la locución deportiva en televisión.

Como lo explica el consultor y asesor en temas de libertad de expresión y redes sociales, Felipe Sánchez, la táctica de apelar a estas personas parte de que “los influencers por su propia naturaleza atraen gente y con ese concepto pueden influir en la opinión pública y llegar a un sector específico, así que si los partidos necesitan llegar a cierta gente acude a esos personajes para mover votos”. Dos botones de muestra en esa coalición son “El Profe Charles” Figueroa, quien es fuerte en Tik Tok, en donde tiene más de 40.000 seguidores y se dedica a promover plataformas de líderes académicos y territoriales. Es abogado y también se dedica a difundir el derecho “de manera sencilla, accesible y entretenida”, según se lee en sus cuentas de redes sociales. Aspira a la Cámara de Representantes por Antioquia. En la lista al Senado de esa colectividad aparece también el médico especializado en medicina interna y endocrinología Rawdy Reales, conocido en redes sociales como “Dr. Rawdy”. Es un fenómeno del Tik Tok, en donde registra 7,3 millones de seguidores. Así mismo, en ese listado estará Javier Fernández Franco, locutor y narrador de fútbol a quien se le conoce desde su paso por Caracol Televisión como “el cantante del gol”. Será el número 22 de esa coalición y, según La Silla Vacía, tiene cercanía con el contralor Carlos Hernán Rodríguez. El analista Robert Valencia señaló que los creadores de contenido en redes son personajes que “la gente de alguna manera recibe y capta desde el sentido de la popularidad, del carisma y pensando que con esto se puede llegar a hacer algún cambio”. En ese sentido, apuntó que esa cercanía con lo que se conoce como la gente del común radica en la capacidad de “desmenuzar cualquier tema por redes sociales y que eso tenga mayor alcance. Es una forma de cambiar la política, para bien o para mal”. Liberales y de Cambio Radical El Partido Liberal acudió a la reconocida chef Leonor Espinosa, quien es la dueña del restaurante Leo, para ser su cabeza de lista (es decir, la número 1) para la Cámara por Bogotá, en llave con la candidata al Senado María Paz Gaviria, hija del expresidente y jefe de ese partido, César Gaviria.

En 2022 Espinosa obtuvo el premio a la mejor chef femenina del mundo, según la lista The World’s 50 Best Restaurants. Si bien nunca ha pisado el mundo de la política electoral, reconoció en una entrevista con Blu Radio que le picó el ‘bichito’ de la política, en parte, por su lazo familiar con el exgobernador de Súcre, Héctor Olimpo Espinosa, y de la senadora Karina Espinosa Oliver. Ambos liberales. El partido del trapo rojo, por otro parte, también incluyó en su lista al Senado al activista Bitter Yeison, cuyo personaje en redes sociales es “Señor Biter”. Acumula 1,1 millones de seguidores en Instagram, 1,8 millones en Tik Tok y 893.000 suscriptores en su canal de YouTube. Ganó reconocimiento por su activismo en contra de las fotomultas. La lista de nombres la cierra Andrés Felipe Camargo González, cuya identidad se conoce es por el pseudónimo que usa en redes, donde se le conoce como Felipe Saruma. Es candidato a la Cámara de Representantes por el Atlántico y cercano a la casa Char. Su contenido —lejos de ser político— es humorístico. En sus redes los seguidores se cuentan por millones. Como en Instagram, donde tiene 5 millones de seguidores; en Tik Tok, cuya cuenta tiene 11 millones de seguidores; así como en YouTube, que tiene 331.000 suscriptores. En su análisis sobre este fenómeno político, Robert Valencia advierte que los influencers en la política “refuerza la idea en los partidos de que a la gente hay que hablarle con lenguaje simple, pues no les gustan que les den lecciones sobre algo sino divertirse y ellos le hablan para que puedan entender”. “No creo que haya marcha atrás de este panorama, más aun cuando estamos rodeados de las redes sociales, en donde el espacio de atención es tan corto, que un minuto es mucho y estas personas están capturando esa atención”, puntualizó. Las elecciones al Congreso de la República se llevarán a cabo el domingo 8 de marzo y para entonces Colombia sabrá quiénes de este listado seguirán los pasos del cambio de votos por likes. Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

