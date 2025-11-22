Una fake news andante: 10 veces que Gustavo Petro ha mentido sobre el sistema de salud

Hay una frase que se volvió de perogrullo con el presidente Gustavo Petro: que es difícil cogerlo en una verdad. La han repetido opositores, académicos y expertos en distintas ramas cada que se topan con una en un trino, una alocución o un Consejo de Ministros. Si bien el mandatario opina de lo humano y lo divino, hay un tema al que le ha dedicado especial tirria: el sistema de salud.
Mencionar todos los casos daría para un largo especial, pero en esta entrega EL COLOMBIANO presenta un decálogo de la desinformación que el Jefe de Estado ha difundido durante sus tres años y tres meses de Gobierno. Algunas rayan con el “no te lo puedo creer”.
En este conteo, se seleccionaron afirmaciones realizadas en redes sociales o en escenarios de uso exclusivo del gobernante, como lo son las alocuciones presidenciales y los Consejos de Ministros televisados. De estas, en tres ha tenido que rectificarse por orden del Consejo de Estado.
Respecto a este modus operandi de Petro, el consultor y asesor en temas de libertad de expresión y redes sociales, Felipe Sánchez, recordó que el ejercicio de ser la máxima autoridad administrativa y política del país representa unas “obligaciones en cuanto a que la información que difunda sea cierta y veraz”. En ese sentido, recordó que “hay una sentencia de la Corte Constitucional que señala que esa responsabilidad implica, que si bien no se les puede pedir un absoluto de verdad, sí deben probar diligencia en divulgar información para no contribuir a la desinformación”.
Por otra parte, Sánchez advierte que ese comportamiento tiene “un efecto político inmediato en la pérdida de credibilidad y el perjuicio reputacional de la institucionalidad, de la figura presidencial y del poder ejecutivo dentro y fuera del país”. Esto, en razón a que “mina la confianza y puede hasta generar terror en los ciudadanos”, más cuando se trata de temas de salud.
Finalmente, el consultor determina que no es menor el impacto en los casos en los que el Jefe de Estado usa su cuenta de X (antiguo Twitter) para difundir información falsa debido a sus más de 8,2 millones de seguidores. “En esa red se crea una falsa burbuja de verdad, que genera un sesgo cognitivo. Por eso, el algoritmo sigue mandando información que avala lo que piensa de Petro”, puntualizó Sánchez.