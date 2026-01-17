x

Falso detective: así fue como René Guarín, exM-19 y nuevo director de la DNI, quiso hacer un secuestro en Bogotá

René Guarín es hermano de Cristina Guarín, víctima del Palacio de Justicia en 1985. Ahora él es mencionado en un caso donde se hizo pasar por agente secreto.

El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
El nombramiento de René Guarín como nueva cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) reactivó un episodio poco recordado de su pasado en la militancia del M-19: su captura en 1988 durante un operativo policial que frustró el secuestro del publicista Jorge Valencia Ángel, gerente de la empresa Atlas Publicidad, en las afueras de Bogotá.

El caso fue dado a conocer por Melquisedec Torres (periodista y columnista de este diario) a través de su cuenta en X, donde documentó lo sucedido a partir de un recorte de prensa de la época. “Atentos. El nuevo director de Inteligencia, René Guarín Cortés, era un avezado secuestrador en el M19. Mientras estudiaba en la U Nacional y posaba de vocero de víctimas del Palacio de Justicia - ataque terrorista del M19 - secuestraba para el M19 con armas robadas a civiles y policías asesinados”, afirmó el comunicador.

El 28 de mayo de 1988, unidades de la Policía Nacional detectaron y neutralizaron un operativo del M-19 que pretendía secuestrar al publicista Valencia Ángel. En 2010, la periodista Claudia Morales ya había recordado el caso indicando que el empresario fue trasladado inicialmente a las afueras de Bogotá y obligado a abordar un vehículo campero en el que se movilizaban integrantes de la estructura urbana del grupo armado.

Puede leer: Los alcances de los ex M-19 en las agencias de inteligencia del Estado

“En ese carro iban dos personas; una de ellas murió en un enfrentamiento con la Policía. La otra era María Antonia Espitia, que para esa época era estudiante de la Universidad Nacional”, relató Morales a Caracol Radio. En ese mismo vehículo, según esos reportes, se encontraba René Guarín Cortés. La rápida reacción de las autoridades derivó en un enfrentamiento armado que impidió que el secuestro se consumara. En medio del operativo murió Marco A. Pachón, integrante del M-19, y fueron capturados varios participantes, entre ellos María Antonia Espitia y René Guarín.

