Las seis series y películas más esperadas de 2026

Este año estará dominado por el regreso de los grandes eventos audiovisuales, tanto en cine como en televisión. En salas, el calendario arranca fuerte desde enero con Exterminio: El templo de huesos y Proyecto fin del mundo (20 de marzo), y escala hasta un segundo semestre cargado de estrenos de alto perfil como Supergirl (26 de junio), The Odyssey (17 de julio), Spider-Man: Un Nuevo Día (31 de julio), Clayface (11 de septiembre) y Street Fighter (16 de octubre).
El cierre del año estará concentrado en diciembre, con Avengers: Doomsday y Dune: Messiah compartiendo fecha el 18 de diciembre, y Werwulf, la nueva apuesta de Robert Eggers, llegando el 25 de ese mes.