Las 10 promesas en educación que Gustavo Petro ha incumplido

Desde el minuto uno de su mandato, el presidente Gustavo Petro se puso el listón: “Ser una sociedad del conocimiento, es decir, una sociedad donde todos sus integrantes tengan el máximo de escolaridad y cultura, no es una utopía (...). Llegó el momento de devolverle la deuda a nuestra educación pública para que alcance a todos y todas, y sea de calidad”, expresó en su discurso de posesión el 7 de agosto de 2022.
Bajo esa premisa es que su gobierno ha orientado los esfuerzos en el sector de educación, y de ciencia y tecnología, aunque eso signifique casar peleas, perjudicar jóvenes y recortar recursos para becas, programas e iniciativas. Si bien el presupuesto para este sector tuvo un récord de $79,2 billones para 2025, históricamente cerca del 92% se va en gastos de funcionamiento —que incluye los del Ministerio de Educación y el pago de salarios de docentes y administrativos—.
Algo que hasta el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reconoce como una dificultad para hacer frente a las necesidades de acceso y calidad, especialmente en zonas rurales y vulnerables. Aún así, el principal obstáculo que enfrenta el gobierno Petro no es ese contexto, sino las promesas que hizo el hoy mandatario en la campaña de 2022 y sus resultados a siete meses de terminar su periodo. Estos pasan por ser nulos, cumplidos a medias, con polémicas o inflados.