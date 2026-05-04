Cinco feminicidios y casi 900 alertas de riesgo: el grave panorama de violencia contra las mujeres en Bogotá

Durante el primer trimestre de este año, en Bogotá se registraron cinco feminicidios, según datos oficiales consignados en el Boletín No. 16 de la Secretaría Distrital de la Mujer. La cifra muestra que si bien existen esfuerzos institucionales para reducir este tipo de crímenes, estos no resultan suficientes para prevenirlos.
Es más, el informe también advierte sobre el alto nivel de riesgo al que están expuestas muchas mujeres. Entre enero y marzo se realizaron 895 valoraciones por riesgo de feminicidio, de las cuales 390 fueron clasificadas como de riesgo extremo.
Además, cuatro de cada diez de estas valoraciones se concentran en localidades como Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa y Suba, territorios que ya han sido históricamente identificados como focos de vulnerabilidad.