Ideam ya le puso fecha exacta al momento en que el fenómeno de El Niño tiene 90% de probabilidad de establecerse

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reportaron que hay una probabilidad del 90% de que el fenómeno de El Niño sea una realidad para septiembre de 2026.
En un reporte, se señala que la probabilidad de configuración del fenómeno de El Niño ha venido en aumento de manera significativa: “Los principales modelos climáticos indican que, entre mayo y julio de 2026, la probabilidad de que se establezcan condiciones de El Niño es del 61%, con un incremento progresivo hasta superar el 90% a partir de septiembre de 2026”.