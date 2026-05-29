Por esta razón el Museo del Barrio homenajeó a J. Balvin en Nueva York

J Balvin fue uno de los homenajeados en la Gala 2026 de El Museo del Barrio, en la que la institución recaudó más de un millón de dólares para financiar exposiciones, programas educativos, iniciativas públicas bilingües y la preservación de su colección permanente.

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El cantante colombiano recibió el reconocimiento junto a Isabel y Agustín Coppel por su apoyo al arte contemporáneo y por su contribución a la promoción de la cultura latinoamericana. Durante la ceremonia también fue distinguida Estrellita Brodsky con el Premio Legado Tony Bechara.

La gala se realizó en el hotel Mandarin Oriental New York y reunió a artistas, coleccionistas, filántropos y representantes del sector cultural. Según informó el museo, los recursos obtenidos contribuirán al desarrollo de sus actividades artísticas y educativas.