Petro critica a Ecopetrol tras millonario negocio de energías renovables que cerró Promigas: “¿Y por qué no hizo Ecopetrol este negocio?

La adquisición de la plataforma de energías renovables Zelestra Latam por parte de Promigas generó una nueva reacción del presidente Gustavo Petro, quien aprovechó la operación para insistir en que Ecopetrol debería asumir un papel más activo en la expansión de negocios de energía limpia. El mandatario destacó públicamente la movida empresarial y señaló que ese tipo de inversiones estratégicas eran las que esperaba que liderara la petrolera estatal dentro del proceso de transformación energética que impulsa su Gobierno. En contexto: Promigas adquiere Zelestra Latam y acelera su apuesta por las energías renovables en América Latina La operación convirtió a Promigas en uno de los actores con mayor presencia regional en proyectos renovables, al incorporar activos y desarrollos en Colombia, Chile y Perú, además de fortalecer su apuesta por la generación solar y el almacenamiento de energía.

La compra de Zelestra fortalece la expansión regional de Promigas

La transacción contempla la adquisición total de Zelestra Latam, una plataforma especializada en proyectos de energías renovables que cuenta con capacidad instalada y desarrollos en diferentes etapas de construcción. Con esta operación, Promigas amplía significativamente su presencia en mercados energéticos de América Latina y entra de manera directa al negocio de generación renovable a gran escala en Chile, uno de los países más dinámicos de la región en materia de energías limpias. La compañía incorpora además una cartera de proyectos solares y sistemas de almacenamiento energético, junto con contratos de largo plazo que le permiten asegurar ingresos futuros y diversificar sus fuentes de negocio. Vea aquí: La subasta de energía que desató la furia de Petro: térmicas, gas importado y sospechas de “traición” en el Caribe

Ecopetrol vuelve al centro del debate energético

Las declaraciones del presidente reavivaron la discusión sobre el ritmo de la transición energética de Ecopetrol y el papel que debe desempeñar la compañía en sectores distintos al petróleo y el gas. Petro ha defendido durante los últimos años la necesidad de que la petrolera estatal aumente su participación en proyectos de energías renovables, hidrógeno verde y tecnologías asociadas a la descarbonización de la economía. Para el presidente, Ecopetrol cuenta con la capacidad financiera, técnica y operativa para liderar inversiones estratégicas en nuevas fuentes de energía. Sin embargo, varios sectores del mercado consideran que la compañía debe mantener un equilibrio entre el fortalecimiento de su negocio tradicional de hidrocarburos y la expansión hacia actividades renovables. Le interesa: Más de 300 trámites y 5.000 MW sin cierre financiero: las seis tareas urgentes del próximo Gobierno para destrabar las renovables

Promigas acelera su transformación como grupo multienergético

La compra de Zelestra también refleja una tendencia creciente entre las empresas energéticas de la región, que buscan ampliar su presencia en negocios asociados a la sostenibilidad y reducir la dependencia de actividades convencionales. Promigas señaló que la adquisición forma parte de su estrategia de consolidación como un grupo multienergético con presencia regional, integrando generación renovable, infraestructura energética y soluciones de bajas emisiones. La empresa considera que la operación fortalecerá su diversificación de ingresos y le permitirá participar en mercados con marcos regulatorios consolidados, mientras amplía su capacidad para desarrollar proyectos asociados a la transición energética.

La transición energética sigue generando tensiones