Colombia y los fenómenos climáticos: ¿cuál causa más muertes, La Niña o El Niño?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), El Niño y La Niña forman parte de la Oscilación del Sur (ENSO), un patrón climático que altera la temperatura del océano Pacífico y modifica lluvia y temperatura alrededor del mundo, con efectos diversos según la región.
El Niño se caracteriza por un aumento de las temperaturas superficiales del océano, generando sequías en algunas zonas y lluvia en otras, mientras que La Niña implica temperaturas más frías, produciendo mayores precipitaciones en muchos lugares.
Entérese: Este año habría un “súper fenómeno del Niño”, el más fuerte en 140 años, ¿qué pasará en Colombia?