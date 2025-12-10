Fiscal Camargo le responde a Petro: “La Fiscalía no está instituida para prestarle apoyo al Gobierno”

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, respondió a un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro en el que afirmó que ella estaría “preocupada por su inclusión a la Lista Clinton”. Camargo dijo que “no es un trino comedido y no entiendo en qué se basa, yo no tengo preocupaciones como las que menciona el presidente”.

Además, aseguró que “la Fiscalía no está instituida para prestar apoyo al Gobierno nacional, nosotros, por supuesto, mantenemos una relación armónica con todas las ramas del poder público y trabajamos colaborativamente con ellas cuando se demanda nuestra intervención”.

En ese trino, el presidente Gustavo Petro defendió nuevamente su política de negociación con grupos armados y, en el camino, lanzó esta acusación directa contra la fiscal general Luz Adriana Camargo. Aseguró que su despacho “ha perdido su apoyo” y arremetió contra ella diciendo que esto ha pasado porque la fiscal anda preocupada por su inclusión a la lista de la Ofac.

“Hemos perdido apoyo de la fiscal general, preocupada por su inclusión a la lista Clinton, cuando debe avanzar en la solución socio jurídica del conflicto armado en varias regiones. La paz siempre es el objetivo. Hablar humaniza cualquier conflicto”, escribió el presidente Petro.

A ello, Camargo aseguró que: “La única preocupación que yo tengo con las autoridades norteamericanas es presentar un trabajo de calidad respecto de la persecución de crímenes trasnacionales que es lo que hemos venido haciendo de manera muy juiciosa y ordenada (...) Me parece que no es un trino comedido y no entiendo en qué se basa, yo no tengo preocupaciones como las que menciona el presidente”.