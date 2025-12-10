EE. UU. planea exigir historial de redes sociales a los turistas de países exentos de visa, ¿cómo sería la medida?

El gobierno de Donald Trump tiene previsto empezar a exigir a los turistas extranjeros exentos de visa que revelen sus historiales en redes sociales de los últimos cinco años antes de entrar en Estados Unidos, según un aviso oficial.

Lea aquí: Colombia entre los 10 países de Latinoamérica con mayor tasa de rechazo de visa estadounidense

La propuesta, detallada en un aviso publicado el miércoles en el Registro Federal, se aplicaría a visitantes de los 42 países que no precisan visa para entrar a Estados Unidos, entre los que figuran Chile (único latinoamericano en la lista), Francia, Reino Unido y Japón, por ejemplo.

Actualmente, esos viajeros solo deben solicitar un permiso conocido como Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), que de todos modos les exige proporcionar ciertos datos personales.