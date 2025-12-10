x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

EE. UU. planea exigir historial de redes sociales a los turistas de países exentos de visa, ¿cómo sería la medida?

La propuesta se aplicaría a los viajeros de los 42 países que no necesitan visa para entrar a ese país. Se les revisaría el historial de los últimos cinco años, además de otros “campos de datos de alto valor”.

  • Los ciudadanos chilenos son los únicos latinoamericanos que están exentos de visa para entrar a Estados Unidos. FOTO: Getty
    Los ciudadanos chilenos son los únicos latinoamericanos que están exentos de visa para entrar a Estados Unidos. FOTO: Getty
Agencia AFP
hace 5 horas
bookmark

El gobierno de Donald Trump tiene previsto empezar a exigir a los turistas extranjeros exentos de visa que revelen sus historiales en redes sociales de los últimos cinco años antes de entrar en Estados Unidos, según un aviso oficial.

Lea aquí: Colombia entre los 10 países de Latinoamérica con mayor tasa de rechazo de visa estadounidense

La propuesta, detallada en un aviso publicado el miércoles en el Registro Federal, se aplicaría a visitantes de los 42 países que no precisan visa para entrar a Estados Unidos, entre los que figuran Chile (único latinoamericano en la lista), Francia, Reino Unido y Japón, por ejemplo.

Actualmente, esos viajeros solo deben solicitar un permiso conocido como Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), que de todos modos les exige proporcionar ciertos datos personales.

Bajo las nuevas reglas propuestas, la recopilación de datos de redes sociales pasaría a ser una parte “obligatoria” en las solicitudes del ESTA. Los solicitantes tendrían que proporcionar sus historiales de redes sociales de los últimos cinco años, de acuerdo con el aviso.

Siga leyendo: EE. UU. paralizó procesos de residencia y ciudadanía a migrantes de casi 20 países: estos son

También tendrían que presentar otros “campos de datos de alto valor”, incluidos números de teléfono de los últimos cinco años, direcciones de correo electrónico de la última década, datos personales de familiares e información biométrica.

El aviso precisa que el texto se aplicará dentro de 60 días salvo que sea impugnado en la justicia.

La administración Trump ha endurecido las restricciones para entrar a Estados Unidos, como parte de una amplia ofensiva contra la migración.

Junto con México y Canadá, el país será sede del Mundial de 2026, lo que seguramente atraerá a un gran número de aficionados al fútbol de todo el mundo.

Los países cuyos ciudadanos están exentos de visa para entrar a EE. UU.

Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Brunéi, Chile, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania y Grecia.

También están exentos visitantes de Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Qatar, Rumania, San Marino, Singapur, Eslovaquia y Eslovenia.

Otros países son Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Taiwán y Reino Unido.

Le puede interesar: Estados Unidos redujo en 20 % la emisión de visas estudiantiles en 2025; para colombianos las aprobaciones cayeron 16 %

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es el permiso ESTA?
El ESTA es un permiso obligatorio para ingresar a EE. UU. sin visa desde los 42 países exentos.
¿Desde cuándo se aplicarán estas nuevas reglas?
El aviso indica que la norma entrará en vigor 60 días después de su publicación, salvo que sea impugnada judicialmente.
¿Quiénes deben presentar su historial de redes sociales?
Todos los turistas de países exentos de visa deberán revelar su actividad en redes sociales de los últimos cinco años.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida