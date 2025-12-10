Contraloría revela demoras en el proyecto de “Caminos de la Paz Total”: solo está el 0,36% ejecutado

La Contraloría General de la República detectó que en el programa “Caminos Comunitarios de la Paz Total” existen irregularidades por más de mil millones de pesos. De los 33.000 kilómetros de vías rurales que se planearon intervenir, solo se han ejecutado hasta el momento 117,2 kilómetros, un 0,36% de la meta propuesta.

La revisión, adelantada por la Contraloría, analizó la ejecución de 192 convenios interadministrativos suscritos entre Invías y las Juntas de Acción Comunal (JAC) en siete departamentos del país: Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca y Nariño. Luego de la auditoria, la entidad encontró un resultado alarmante: 48 hallazgos con connotación fiscal.



El programa “Caminos Comunitarios de la Paz Total” se trata de una iniciativa del Gobierno Nacional que busca que las propias comunidades identifiquen sus necesidades en materia de vías terciarias y asuman la ejecución de esas obras en sus territorios.

Pero los datos que arroja el desempeño del programa son preocupantes. Uno de los puntos más críticos del informe tiene que ver con el bajo avance. Aunque “Caminos Comunitarios de la Paz Total” fue diseñado para intervenir 33.000 kilómetros de vías rurales y caminos ancestrales, al 31 de diciembre de 2024 “solamente se habían ejecutado obras en 117,2 km, equivalentes al 0,36% de los kilómetros inicialmente establecidos como meta”, confirmó la Contraloría.

A esto se suma que, de los $8 billones estimados inicialmente para el programa, y de los $4 billones previstos específicamente para 2023 y 2024, solo se asignaron $660.000 millones, es decir, el 16,4% de los recursos programados inicialmente. También se evidenció que existen serios problemas en la ejecución de los convenios.