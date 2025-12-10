x

Contraloría revela demoras en el proyecto de “Caminos de la Paz Total”: solo está el 0,36% ejecutado

Tras una auditoria que realizó el órgano de control, se encontraron 48 hallazgos fiscales por $1.513 millones de pesos.

    De 33.000 kilómetros de vías rurales que se planearon intervenir, solo se han ejecutado 117,2 kilómetros; 0,36% de la meta propuesta. Foto: Colprensa/Caminos Comunitarios.
El Colombiano
hace 12 horas
bookmark

La Contraloría General de la República detectó que en el programa “Caminos Comunitarios de la Paz Total” existen irregularidades por más de mil millones de pesos. De los 33.000 kilómetros de vías rurales que se planearon intervenir, solo se han ejecutado hasta el momento 117,2 kilómetros, un 0,36% de la meta propuesta.

La revisión, adelantada por la Contraloría, analizó la ejecución de 192 convenios interadministrativos suscritos entre Invías y las Juntas de Acción Comunal (JAC) en siete departamentos del país: Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca y Nariño. Luego de la auditoria, la entidad encontró un resultado alarmante: 48 hallazgos con connotación fiscal.

El programa “Caminos Comunitarios de la Paz Total” se trata de una iniciativa del Gobierno Nacional que busca que las propias comunidades identifiquen sus necesidades en materia de vías terciarias y asuman la ejecución de esas obras en sus territorios.

Pero los datos que arroja el desempeño del programa son preocupantes. Uno de los puntos más críticos del informe tiene que ver con el bajo avance. Aunque “Caminos Comunitarios de la Paz Total” fue diseñado para intervenir 33.000 kilómetros de vías rurales y caminos ancestrales, al 31 de diciembre de 2024solamente se habían ejecutado obras en 117,2 km, equivalentes al 0,36% de los kilómetros inicialmente establecidos como meta”, confirmó la Contraloría.

A esto se suma que, de los $8 billones estimados inicialmente para el programa, y de los $4 billones previstos específicamente para 2023 y 2024, solo se asignaron $660.000 millones, es decir, el 16,4% de los recursos programados inicialmente. También se evidenció que existen serios problemas en la ejecución de los convenios.

En 2023, Invías suscribió 1.035 convenios solidarios con las Juntas de Acción Comunal (JAC). Sin embargo, a cierre de 2024, 141 no se habían ejecutado, 7 fueron liquidados sin realizarse y 856 aparecían como finalizados, pero con un retraso significativo: el plazo promedio pasó de 3 meses pactados al inicio, a 10 meses que se tomó su diligenciamiento, lo que muestra un incremento importante del 333%.

El panorama fue aún más crítico en 2024. De los 1.125 convenios firmados, ninguno estaba terminado al finalizar el año. Por otro lado, 242 seguían en ejecución y 883 fueron suspendidos, según Invías, por la falta de asignación del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC).

Convenios se firmaron sin estudios técnicos completos

La Contraloría también encontró que muchos convenios fueron firmados sin estudios técnicos completos, lo que impidió definir con claridad el alcance de las obras. “Los Convenios Solidarios fueron suscritos sin haber realizado unos estudios técnicos completos y suficientes para poder definir, de forma detallada, el alcance de las obras a ejecutar”, compartió la entidad.

Se identificó además que varias Juntas de Acción Comunal asumieron responsabilidades “para las cuales no estaban capacitadas técnica, organizacional ni operativamente” y que el acompañamiento institucional de Invías fue insuficiente. En varios casos, el alcance de las obras se redujo sin la debida autorización y sin una supervisión rigurosa.

En cuanto a lo financiero, el reporte advirtió que existieron “deficiencias en el manejo de los recursos públicos, toda vez que hubo pagos sin debida justificación y sin cumplir requisitos contables”.

Por si esto no era poco, a lo último se concluyó que el Invias tuvo una supervisión “deficiente de la ejecución de los Convenios, de los contratos de Interventoría y de la inversión de los recursos públicos desembolsados a las Juntas de Acción Comunal (JAC)”.

Utilidad para la vida