x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Ya van cinco órdenes de captura en el Ejército y operativos de allanamiento por contratación de los helicópteros MI - 17

Los operativos se realizaron en el Fuerte Militar de Tolemaida durante la madrugada de este martes.

  • Los allanamientos se llevaron a cabo en el Fuerte Militar de Tolemaida. Foto: Colprensa.
    Los allanamientos se llevaron a cabo en el Fuerte Militar de Tolemaida. Foto: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 12 horas
bookmark

La Fiscalía General de la Nación confirmó que se realizaron allanamientos y se ejecutaron órdenes de captura contra militares presuntamente involucrados en actos de corrupción relacionados con la contratación de los helicópteros MI-17 del Ejército.

El ente de control precisó que ya van dos órdenes de captura efectuadas hoy en el Fuerte Militar de Tolemaida.

Estos presuntos actos de corrupción se conectan con el conflicto legal entre el Ministerio de Defensa de Colombia y la empresa estadounidense Vertol Systems por incumplimientos en la reparación y el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 de la Aviación del Ejército.

El contrato tiene un valor de $32,4 millones de dólares y fue signado a esa empresa estadounidense con el objeto de brindar la reparación y mantenimiento de los helicópteros rusos.

La Fiscalía informó que de ese contrato ya se tenía una investigación y confirmó que “se hicieron efectivas hoy unas capturas”, en total cinco, contra militares y particulares que “probablemente estarían implicados en irregularidades de naturaleza contractual”.

Según la fiscal Luz Adriana Camargo, entre los capturados se encuentra el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, de la Brigada de Aviación del Ejército Nacional, así como “un asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovaciones del Ministerio de Defensa”. También, se llevó a cabo una captura en Manizales de quien fungió como secretario general del Ministerio de Defensa para la fecha de los hechos.

De acuerdo con fuentes militares consultadas por este diario a inicios de noviembre, el escenario se agudizó luego de que la cartera de Defensa expidiera una resolución en la que impuso una multa por 9 millones de dólares y solicitó la devolución de otros 16 millones de dólares entregados como anticipo para la ejecución del contrato, suscrito a comienzos de 2025.

Hasta el momento, entre las capturas se encuentra el comandante de la Brigada de Aviación del Ejército en el Fuerte Militar de Tolemaida y al menos un civil que tendría relación con el caso.

Además, se conoció que al menos son cinco las órdenes de captura emitidas contra militares y civiles que estarían implicados en estos presuntos hechos de corrupción que investiga la Fiscalía.

El operativo fue encabezado por el Grupo Anticorrupción de la Dijín y contó con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Lo que se sabe de los Mi-17

Colombia cuenta con 20 helicópteros MI-17 desde la década de los 80. Sin embargo, el uso de estas máquinas entró en crisis en 2022, debido a las sanciones que impusieron EE. UU. y Europa a Rusia, por su violenta invasión a Ucrania. Dichas restricciones bloquearon la comercialización y contratación de servicios militares rusos, incluyendo los acuerdos de mantenimiento que tenía Colombia para su flota aérea.

A principios de este año, la Aviación del Ejército solo tenía cinco de estos helicópteros en servicio, y la meta con el nuevo contratista era cerrar este año con 11 en funcionamiento.

Sin embargo, mientras iban pasando los meses aparecieron los problemas. El pasado mes de octubre, la Contraloría emitió una alerta por el posible detrimento patrimonial en ese contrato, dado que el MinDefensa había girado el millonario anticipo de US$16 millones y los helicópteros seguían varados. El plazo del contrato se venció el pasado 15 de noviembre sin haber cumplido su objetivo.

Lea también: Los millonarios contratos militares del Gobierno Petro que están en la mira por sobrecostos y fallas

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida