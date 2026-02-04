Más se demoró en robar que en caer: capturaron en Moravia a un hombre por hurto de cadenas de oro en Belén

Con un arma de fuego, un hombre ingresó a un parqueadero de motos ubicado al frente del Centro Comercial Los Molinos, en el suroccidente de Medellín, para intimidar a dos personas que estaban estacionando sus motocicletas. En cuestión de segundos les quitaron dos cadenas y un anillo, ambos de oro, para posteriormente escapar con ayuda de su cómplice, que lo esperaba en las afueras en una moto.
Este asalto a las 3:26 de la tarde del pasado martes en la carrera 82 con la calle 30A, en el barrio La Palma, en la comuna 16 (Belén), en un hecho que no dejó lesionados pero sí miedo en las víctimas y entre quienes estaban en el establecimiento. Ante esto, interpusieron la denuncia a la Policía y de inmediato activaron las cámaras de seguridad para dar con el paradero de los presuntos implicados en este hecho.