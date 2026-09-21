Fiscalía pone la lupa sobre las campañas de Cepeda y Corcho: citaron a contadores y gerentes a interrogatorio

La Fiscalía citó a interrogatorio a los gerentes y contadores de las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho a la consulta interna del Pacto Histórico, realizada el 26 de octubre de 2025. Se trata de un interrogatorio de indiciado; es decir, se escucha a personas involucradas antes de formularle cargos formales.
Las diligencias se realizarán entre miércoles y jueves de esta semana (23 y 24 de septiembre) y hacen parte de una indagación que adelanta una Fiscalía de la Dirección Especializada contra la Corrupción.
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La investigación busca establecer si la información entregada al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre los gastos, créditos y aportes de las campañas corresponde a la realidad financiera y contable de las mismas.