Primicia | Crecen sospechas en plata de la campaña de Cepeda: ahora dicen que “fue un crédito”

El registro en los documentos reportados por la campaña de Iván Cepeda para la consulta del Pacto Histórico en octubre —$725 millones de pesos sumados— indica que fueron producto de una donación. Una parte, $609 millones, figuran como aportes de la Samat Publicidad de Barranquilla; otra parte, $116 millones, los puso Javier Pérez, dueño de esa empresa, como persona natural. Pérez, en diálogo con EL COLOMBIANO hace unos días, dijo que el dinero no fue una donación sino un “servicio” que prestó a través de su empresa dedicada a productos de litografía.
Resulta que ahora hay una tercera versión: que el dinero realmente fue producto de un crédito. Así lo asegura Saúl Garzón, quien fue el gerente de campaña de Cepeda para esa consulta. Se trata de la persona que firmó los reportes financieros ante Cuentas Claras del CNE revelados por el periodista y columnista de este diario, Melquisedec Torres.
Garzón, ingeniero químico de la Universidad Nacional, dice defender com transparencia los estados financieros y redujo las inconsistencias detectadas a lo que llamó un “problema aritmético”.