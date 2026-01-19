Primicia | Crecen sospechas en plata de la campaña de Cepeda: ahora dicen que “fue un crédito”

El registro en los documentos reportados por la campaña de Iván Cepeda para la consulta del Pacto Histórico en octubre —$725 millones de pesos sumados— indica que fueron producto de una donación. Una parte, $609 millones, figuran como aportes de la Samat Publicidad de Barranquilla; otra parte, $116 millones, los puso Javier Pérez, dueño de esa empresa, como persona natural. Pérez, en diálogo con EL COLOMBIANO hace unos días, dijo que el dinero no fue una donación sino un “servicio” que prestó a través de su empresa dedicada a productos de litografía. Resulta que ahora hay una tercera versión: que el dinero realmente fue producto de un crédito. Así lo asegura Saúl Garzón, quien fue el gerente de campaña de Cepeda para esa consulta. Se trata de la persona que firmó los reportes financieros ante Cuentas Claras del CNE revelados por el periodista y columnista de este diario, Melquisedec Torres. Garzón, ingeniero químico de la Universidad Nacional, dice defender com transparencia los estados financieros y redujo las inconsistencias detectadas a lo que llamó un “problema aritmético”.

“Tenemos unos recursos propios que fueron del candidato. Tenemos unas cuentas, o sea, unos créditos a pagar por la reposición, y no más, eso es todo. Él (Javier Pérez, dueño de la empresa Samat Publicidad, en Barranquilla) lo que hizo fue imprimirnos un material de publicidad y nos dio un crédito, y lo pagamos cuando salga la reposición de los votos”, dijo en exclusiva a este medio. Según su versión, no existió ninguna donación ni aporte irregular. El ingeniero sostiene que la confusión parte de una lectura incompleta del formulario electoral. “Ustedes (los periodistas) obviaron que el formulario es de donaciones, contribuciones y créditos”, afirmó, insistiendo en que el registro debe entenderse como una obligación pendiente y no como un ingreso en efectivo. Sin embargo, ante la pregunta insistente en que los $609 millones figuran como aportes de la empresa barranquillera y que los $116 millones son atribuidos a Javier Pérez, como persona natural, el ingeniero químico dijo: “Pues si fuera una donación entonces no estaría en cuentas por pagar”. En cuanto al número de periódicos y volantes impresos, dijo no recordar el número.

“Es lo que se ha planteado, es una campaña austera, transparente, ¿sí? No estamos aceptando donaciones de personas naturales o jurídicas en términos de recursos en efectivo ni nada de eso, fue un crédito, y estamos abiertos a cualquier indagación (de autoridades) o preguntas que la gente quiera hacer; o sea, la campaña es completamente transparente”, afirmó el ingeniero químico.

Las contradicciones en su versión

Al contrastar sus declaraciones con el testimonio de Javier Pérez, quien habló con EL COLOMBIANO hace unos días, surgen dudas entre la interpretación técnica de la campaña y la urgencia de un proveedor que asegura estar contra las cuerda y en riesgo financiero su empresa si no le pagan un servicio de impresiones que prestó. Saúl Garzón sostiene que la confusión es de los medios al ignorar que el formulario se llama “donaciones, contribuciones y créditos”, algo que no es cierto porque el formulario, registrado en el CNE y difundido por medios, reza textualmente: “Relación de contribuciones o donaciones de los particulares”.

Aunque el testimonio del gerente coincide en que no es una donación, como lo dijo el dueño de la litografía al afirmar “yo no he donado ni un peso”, lo dicho no da cuenta de que sea “un crédito”, sino el de un trabajador que no ha cobrado. Para él, es estrictamente un trabajo de litografía que no le han pagado. Mientras el entonces gerente de campaña Saúl Garzón presenta la situación como una operación administrativa impecable y “austera”, el testimonio de Javier Pérez, de la empresa en Barranquilla que hizo el trabajo de campaña, revela el costo humano y empresarial de este modelo de financiación. El “crédito” que defiende el ingeniero químico es, en la práctica, el capital de trabajo de una microempresa barranquillera.

¿Quién es Saúl Garzón?