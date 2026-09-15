Fiscalía pide condena para acusados por muerte del estudiante de Los Andes Jaime Esteban Moreno: podrían recibir hasta 50 años de cárcel

La Fiscalía General pidió a un juez de Bogotá emitir un sentido de fallo condenatorio contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, a quienes señala como coautores del homicidio agravado de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes que murió el 31 de octubre de 2025 en Bogotá.
La solicitud fue presentada este martes 15 de septiembre, al término de seis meses de juicio. Durante los alegatos de conclusión, la fiscal de la Unidad de Vida sostuvo que las pruebas permitieron establecer la participación directa de los dos acusados en la agresión que terminó con la muerte del joven de 20 años.