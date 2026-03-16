Fiscalía tomaría declaración de Pipe Tuluá por presuntos aportes a campaña Petro Presidente

El nombre de Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, sigue generando noticias en Colombia incluso después de su extradición a Estados Unidos. Esta vez, el caso volvió a la agenda pública por una solicitud presentada ante la Fiscalía que pide llamar a interrogatorio a Juan Fernando Petro, tomar una declaración jurada del presidente Gustavo Petro y escuchar como testigo al propio exjefe criminal, en medio de las denuncias sobre una presunta financiación irregular de la campaña presidencial de 2022.
Antes de su extradición, alias Pipe Tuluá habría dejado grabado un audio de menos de un minuto en el que aseguró haber entregado dinero a la campaña de ‘Petro Presidente’ y señaló que Juan Fernando Petro, hermano del presidente, habría cumplido un rol fundamental en esos hechos, por los cuales ya fue presentada una denuncia penal.
Entérese: Revelan audio en el que “Pipe Tuluá” dice que entregó dineros a campaña de 2022 a través de Juan Fernando Petro. ¿Verdad o venganza?