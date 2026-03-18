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Caso Miguel Uribe: Fiscalía denuncia amenazas contra los investigadores

La Fiscalía señala que las intimidaciones coinciden con hallazgos clave sobre la red criminal involucrada. El abogado del caso pide garantías mientras se avanza en identificar a quienes ordenaron el homicidio.

  • La Fiscalía advierte riesgos para el equipo tras avances que vinculan a la red responsable con otros homicidios. FOTO: COLPRENSA.
    La Fiscalía advierte riesgos para el equipo tras avances que vinculan a la red responsable con otros homicidios. FOTO: COLPRENSA.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay enfrenta un nuevo obstáculo: el equipo de fiscales encargado del caso ha recibido amenazas, en medio de avances clave para esclarecer el crimen.

La advertencia fue hecha por la fiscal general Luz Adriana Camargo durante un acto público de rendición de cuentas en Bogotá, donde señaló que las intimidaciones son “preocupantes” y estarían relacionadas con los progresos de la investigación.

El equipo investigador, liderado por la fiscal Elsa Reyes, habría logrado consolidar elementos que apuntan a la estructura criminal detrás del ataque ocurrido el 7 de junio de 2025. Ese día, Uribe Turbay fue asesinado en un parque de la capital, en un hecho que conmocionó al país.

“Hemos recibido amenazas muy preocupantes y aparentemente serias contra el equipo de investigación que tiene el caso de Miguel Uribe. Los fiscales han sido amenazados, este equipo ha venido avanzando de una forma muy buena, no solo en lo que tiene que ver en el caso de Miguel Uribe, sino que ha encontrado que esa célula que ejecutó materialmente el homicidio estaría vinculada en otra serie de homicidios que se han venido descubriendo”, explicó Camargo.

De acuerdo con la línea investigativa, la acción habría sido ejecutada por una red delictiva presuntamente coordinada por Elder José Arteaga, quien fue capturado junto a otras personas señaladas de participar en el crimen.

Las autoridades también han mencionado a Simeón Pérez, alias “El Viejo”, como un posible intermediario entre los autores materiales y quienes habrían ordenado el homicidio.

Lea también: El mismo hombre en dos magnicidios: ‘El Viejo’ y su relación con los casos Luis Carlos Galán y Miguel Uribe

Pérez fue capturado en octubre del 2025 como el principal sospechoso de ese rol bisagra entre quienes ordenaron el crimen (autores intelectuales, aún no plenamente identificados) y la estructura ejecutora (red de sicarios que contrató al menor de 15 años en Bogotá para cometer el atentado).

La hipótesis principal apunta a la participación de la disidencia conocida como Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez. Sin embargo, las autoridades continúan reuniendo pruebas para establecer responsabilidades con precisión.

Ante las amenazas, la Fiscalía decidió reforzar las medidas de seguridad para los investigadores. La situación ha generado preocupación entre los representantes de la familia de la víctima.

El abogado Víctor Mosquera rechazó cualquier intento de intimidación y pidió garantías para quienes llevan el caso, señalando que es fundamental proteger su integridad para que puedan avanzar sin presiones.

Nos preocupa que los criminales pretendan acallar y obstruir las investigaciones. Se debe dar pleno respaldo a los fiscales e investigadores para que puedan cumplir su labor con la seguridad de que sus vidas e integridad serán salvaguardadas”, dijo Mosquera

Mientras tanto, la investigación sigue enfocada en responder las preguntas centrales: quién ordenó el crimen, cómo se articuló la operación y quiénes deben responder ante la justicia. En ese camino, la seguridad de los fiscales se ha convertido en un factor clave para evitar que el proceso se vea afectado.

Es importante resaltar que, el 16 de julio de 2025, la fiscal Camargo también denunció que dos de los capturados y señalados responsables del magnicidio de Miguel Uribe también han recibido amenazas: se trata de Katerine Andrea Martínez, conocida como alias Gabriela, y Carlos Eduardo Mora González. Ambos permanecen privados de la libertad en el búnker de la Fiscalía General de la Nación.

“Señalan que esta es una estructura criminal muy peligrosa, con muchos alcances y que podría tener riesgo su vida. De hecho, a través de la sección de análisis criminal de la ciudad de Bogotá, del CTI Bogotá, se recibió una alerta temprana que indica que se estaría buscando afectar precisamente a las personas que están vinculadas, en este caso a los testigos para que no declararan en contra de las otras personas que se encuentran vinculadas con este caso”, afirmó la fiscal, quien además advirtió del alto riesgo de obstrucción a la justicia.

“De manera que existen elementos de los que se pueda inferir que efectivamente se podría inducir a los otros coimputados, o testigos, para declarar falsamente o no declarar en este caso. De manera que existe elementos que pueden indicar el riesgo para la justicia”, añadió durante una audiencia revelada por Caracol Radio.

A pesar de los baches, la investigación sigue su curso.

Le recomendamos leer: Miguel Uribe Turbay, el hombre que llegó antes a todas las cosas

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