“Nadie tiene que saber”: 260 testimonios de acoso sexual y laboral hacia mujeres periodistas llegaron a MinTrabajo y “Me Too”

Algunos casos de acoso y abuso sexual se dieron en la oscuridad de salas de edición, en la soledad de ascensores detenidos y en reuniones clandestinas propuestas por hombres de poder. Otras, sin embargo, se dieron en la mitad del set, con todas las luces apuntando y la gente hablando en voz alta, sin que nadie le reclame.
Esa fue una de las decenas de conclusiones que quedaron tras revisar las denuncias que llegaron al correo del movimiento “Me Too” (o “Yo te creo, colega”) y otras 200 que fueron consignadas en el informe que realizó el Ministerio del Trabajo en los medios de comunicación colombianos más grandes del país.
En total, las mujeres que coordinan el movimiento analizaron 260 denuncias de presunto acoso y abuso sexual. Los resultados mostraron que el 80 % de los casos denunciados se registraron en televisión, el 15 % en prensa escrita y el 5 % en radio y medios digitales.
El patrón que cubre a todos es el abuso de poder: los acosadores y abusadores eran “vacas sagradas”, “ídolos”, intocables. Las víctimas, en su mayoría, eran practicantes o mujeres que recién iniciaban su carrera. “Era mi primera oportunidad”, dijeron algunas. “Creí que era el orden natural de las cosas en el medio”, dijeron otras.
La mayoría de ellas calló, pero por miedo.
Hoy, años después de sus experiencias de violencia, los testimonios (anónimos y a nombre propio) de las víctimas fueron recogidos en un informe, y las lideresas de la campaña —las periodistas Juanita Gómez, Paula Bolívar, Laura Palomino, Catalina Botero y Mónica Rodríguez— le piden a las autoridades que actúen.
Y es que, en el conglomerado de casos registrados por MinTrabajo (200 de los 260) el conteo muestra un problema sistemático. Las denuncias se repartieron así en los medios estudiados.
Caracol Televisión: 78 casos registrados: 64 por acoso laboral y 14 por acoso sexual laboral. Visita realizada el día 26 de marzo del 2026.
Canal RCN: 52 casos registrados: 39 por acoso laboral y 13 por acoso sexual laboral. Visita realizada el 8 de abril de 2026.
Red+: 24 casos presentados: 12 por acoso laboral y 12 por acoso sexual laboral. Visita realizada el 30 de abril de 2026.